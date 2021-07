Binance

Maintenant, l’Italie après Binance ; Le DOJ américain demande aux agences de cesser d’envoyer des lettres de remerciement à l’échange

Le chien de garde du marché italien est le dernier d’une série de régulateurs mondiaux à s’opposer à Binance, car il a déclaré jeudi que la principale bourse de crypto-monnaie n’était pas autorisée à exercer des activités dans le pays.

Les sociétés du groupe Binance, y compris le site Web principal de la bourse, qui propose des informations en italien sur les produits dérivés et les actions tokenisées, ne sont pas autorisées à fournir des services et des activités d’investissement en Italie, a déclaré Consob dans un communiqué.

Lors de leurs choix d’investissement, les épargnants sont invités à vérifier au préalable que “les sites Internet via lesquels ils effectuent l’investissement peuvent être attribués à des sujets autorisés”, précise-t-il.

Binance, quant à lui, maintient encore une fois qu’ils n’opèrent pas depuis l’Italie et que l’avis du régulateur n’a pas d’impact direct sur ses services.

“Nous adoptons une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs, et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux”, a déclaré un porte-parole de Binance.

Le régulateur a également envoyé une lettre aux avocats de Binance dans laquelle il a déclaré qu’il avait le pouvoir d’ordonner aux fournisseurs d’accès Internet du pays de cesser d’offrir leurs services à des fournisseurs de services d’investissement non autorisés et qu’il pouvait ordonner à ces derniers de cesser également d’offrir leurs services, a rapporté ..

La lettre mentionne qu’en vertu de la législation italienne, ces prestataires non autorisés offrant des services et des activités d’investissement « constituent une activité illicite qui est pénalement punissable ».

Le mois dernier, le chef de Consob a déclaré que la propagation des cryptos sans aucune réglementation claire pourrait endommager le fonctionnement du marché.

Au milieu de cet examen minutieux du secteur des crypto-monnaies à travers le monde, avec des autorités des États-Unis, du Royaume-Uni, de Thaïlande, d’Allemagne, du Japon et de nombreux autres se concentrant sur Binance, le ministère américain de la Justice est dérangé par d’autres agences qui envoient des notes de remerciement. pour sa coopération.

Le DOJ a envoyé un e-mail ce mois-ci à l’Internal Revenue Service (IRS), au Federal Bureau of Investigation (FBI), aux services secrets et à d’autres agents demandant aux agents de cesser de signer les lettres, a rapporté Bloomberg citant deux personnes proches du dossier.

Un porte-parole de Binance a quant à lui déclaré qu’ils s’étaient engagés auprès des forces de l’ordre “pour lutter contre la cybercriminalité” et “les lettres que nous avons reçues reconnaissant notre aide parlent d’elles-mêmes”.

L’agence, cependant, a fait valoir que l’échange est tenu par la loi de coopérer avec les enquêtes criminelles ; par conséquent, les notes appréciatives ne sont pas nécessaires. Binance serait à la recherche de notes de remerciement des agences fédérales pour avoir aidé à enquêter sur les fonds illicites circulant via sa plate-forme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.