Maintenant, Manny Pacquiao veut être président

Les athlètes ont une durée de vie très courte dans leur profession. Cela dépend de la discipline dans laquelle ils concourent, lorsqu’ils approchent de 40 ans, la retraite devient un chemin impossible à éviter Et c’est pourquoi il a un nouveau défi : trouver des motivations quand ils sont encore jeunes et que beaucoup ont une vie résolue financièrement. Manny Pacquiao semble avoir trouvé son destin.

Le boxeur philippin, déjà sénateur de son pays, se présentera comme candidat à la présidence aux élections de 2022 aux Philippines après avoir été nominé dans un congrès organisé ce dimanche par son parti, PDP-Laban. Même si, dans son cas, il maintient ses deux occupations en parallèle.

“Oui, j’accepte”, a déclaré Pacquiao, 42 ans., au congrès où des vidéos de leurs combats ont été projetées sur écran géant. Dans sa trajectoire, il détient un record de douze titres mondiaux dans huit catégories différentes.

“Je suis un combattant et je serai toujours un combattant dans et hors du ring. Dans ma vie, je n’ai jamais reculé devant un combat.”Pacquiao a déclaré dans le discours relayé sur Facebook.

Pacquiao a 11 ans d’expérience en politique. .

Vainqueur du titre poids mouche, super poids coq, poids plume, super poids plume, poids léger, super poids léger, poids welter et super poids welter, le boxeur a également défendu une politique sans corruption et a interpellé ceux qui doutent de leurs capacités en raison de leurs origines modestes et de leur formation limitée.

« À ceux qui remettent en question mes capacités : ont-ils eu faim ? Est-ce qu’ils ont dû mendier de l’argent à vos voisins ? »a déclaré le boxeur, selon le journal The Philippine Star.Avec 11 ans d’expérience politique, le boxeur a une expérience de campagne.

Ce dimanche, il a également officialisé sa candidature sur Instagram, où il a publié un long texte qui accompagne des photos avec ses compatriotes. “J’accepte courageusement le défi de me présenter à la présidence. Le Manny Pacquiao que vous connaissez comme le poing national n’est pas différent de celui qui combattra la pauvreté et la corruption.”a écrit l’athlète.

LE PHILIPPIN INTERIEUR

Pacquiao, élu au Congrès en 2010 et sénateur en 2016, était un allié et un partenaire du parti Le président philippin Rodrigo Duterte, qu’il avait critiqué en juin dernier pour ne pas avoir affronté la Chine dans le conflit diplomatique sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Un mois plus tard, le boxeur a dénoncé des cas présumés de corruption dans le programme d’aide du gouvernement pour le covid-19.

Cela a provoqué une guerre interne au PDP Laban (Parti démocratique philippin – Pouvoir du peuple) entre la faction qui soutient Pacquiao et celle qui soutient Duterte. Août dernier, le PDP Laban qui soutient Duterte l’a nommé candidat à la vice-présidence, car la loi philippine interdit aux présidents de se présenter aux élections.

Un symptôme de cette rupture est que le parti compte en Twitter et Facebook sont entre les mains de la faction Pacquiao, tandis que le site Web conserve toujours la photo de Duterte.

Le président, un leader autoritaire qui s’est bâti une réputation d’acharnement avec sa guerre sanglante contre la drogue, il a qualifié Pacquiao d’opportuniste pour le critiquer maintenant après l’avoir soutenu pendant cinq ans.

Pacquiao, pour se différencier, le qualifie de corrompu dans une crise interne du parti qui n’a pas de tournant. Dans le dernier message, il a précisé : “Un message pour ceux qui profitent du peuple philippin : leur temps passe. Il est temps pour un gouvernement propre, où chaque centime va à chaque Philippin.”

Pacquiao, presque invincible sur le ring, cherche aussi le succès en politique. PA

Duterte est un favori dans les sondages et certains analystes suggèrent qu’il pourrait jouer avec sa fille Sara, maire de la ville de Davao, en tant que candidate à la présidence.

Pacquiao, qui est idolâtré par des millions de Philippins, a créé la controverse dans le passé pour avoir dit qu’il s’opposait à la mariages homosexuels pour être un péché contre Dieu et pour soutenir la peine de mort, non reconnu aux Philippines.

