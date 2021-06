Maintenant, Mayweather vend des montres

S’il y a quelque chose qui caractérise Floyd MayweatherEn plus de son habileté avec les gants, c’est son amour pour les bijoux et les diamants. L’ancien boxeur vient de jouer dans un combat d’exposition contre le youtuber Logan Paul, dans laquelle il a levé environ 100 millions de dollars. Mais il ne perd pas de temps, et il fait déjà des promotions sur ses réseaux.

Mayweather contre Paul. Photo : REUTERS.

“Quand tu es à Miami, Je suis venu à la bijouterie Diamond Club Miami “dit-il dans la vidéo Instagram, dans laquelle il montre une boîte pleine de montres de luxe. The Money mène un niveau de vie ostentatoire et vise à continuer à élargir sa richesse, qui approximativement dépasse 1,2 milliard de dollars.

Mais ce n’est pas votre première incursion dans le monde de la joaillerie. En prélude à l’émission contre l’influenceuse, Floyd a lancé une campagne avec 50 carats, une autre bijouterie de Miami. Pendant la semaine du combat, il était sur place pour signer des autographes et vendre des objets exclusifs, comme une montre de sa collection personnelle, évalué à 18 millions de dollars.

Le joueur de 44 ans a pris sa retraite professionnelle du ring en 2017, avec un Bilan 50-0 (27 par KO). Son retour dimanche dernier n’était rien d’autre que pour divertir, et accessoirement prendre une belle somme d’argent, et il l’a fait savoir après le combat. “Quand je verrai que j’ai une chance de faire un braquage, un braquage rapide, je vous le ferai savoir. Tout le monde peut dire ce qu’il veut, en fin de compte, c’est moi qui suis intelligent.”, tiré sur les critiques.

Mayweather posant avec des liasses de dollars. Photo : @floydmayweather.

Le concours était de huit rounds de trois minutes par un de repos. Comme il n’y avait pas de juges et aucun KO n’a eu lieu, un gagnant ne pouvait pas être déclaré. Quoi qu’il en soit, s’il y avait eu des cartes, le combat aurait trouvé Mayweather avec son bras levé, car au moins du troisième au dernier tour, il a complètement dominé Paul.

“Je n’ai plus 21 ans. Ces types de combats et aller à de nombreux rounds avec ces jeunes montrent mes capacités », s’est excusé l’ancien boxeur professionnel lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas pu renverser son adversaire. Je le répète, je n’ai plus 21 ans mais aujourd’hui je me suis bien amusé.”

