Maintenant Meta Materials, TRCH Stock est un autre mème avec beaucoup de risques

Les actions Torchlight Energy Resources et TRCH appartiennent désormais au passé. Comment? Eh bien, la société a récemment fusionné avec Metamaterials pour former le nouveau Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) Stock.

Cependant, ce n’est pas aussi simple que cela. Au contraire, l’action TRCH a fait beaucoup de nouvelles ces derniers temps et est allée beaucoup trop vite. De plus, le mélange de nouvelles derrière cette nouvelle société est difficile à gérer. Maintenant, les raisons d’acheter ou non l’action MMAT se concentrent sur deux questions majeures : pourquoi l’action a-t-elle bougé et quelle est la vraie histoire à analyser ici ?

Voici ce que vous devez savoir sur la dernière incarnation de Torchlight Energy Resources : le stock MMAT.

Pourquoi le stock de TRCH a été déplacé

L’action TRCH étant désormais « historique », l’action MMAT nouvellement formée est en hausse d’environ 138% en 2021. De plus, elle a un rendement sur un an de 376%. Pourquoi le stock a-t-il autant bougé ?

À mon avis, l’action du stock est un produit des tendances actuelles du marché. À l’heure actuelle, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), les short squeezes et les échanges sur les réseaux sociaux sont ce qui est à la mode. Comme . l’a rapporté le mois dernier, les actions de Torchlight Energy ont bondi dans le cadre du phénomène des « actions mèmes ». Mais, en regardant les détails derrière Meta Materials aujourd’hui, je ne vois pas de fondamentaux positifs pour compléter cet enthousiasme.

Par exemple, le résumé financier sur cinq ans de MMAT montre un chiffre d’affaires maximum de 1,6 million de dollars depuis 2015. De plus, Meta Materials a enregistré un bénéfice d’exploitation négatif de 2015 à 2018 ainsi que des pertes nettes au cours de la même période.

Quand je vois un historique de prix comme celui-ci – avec un prix de moins de 2 $ début janvier et un sommet de 21,76 $ en juin – je me demande pourquoi les investisseurs sont si attirés par de telles actions. À mon avis, les choses ne se terminent pas bien avec la plupart de ces « actions mèmes ». Par exemple, certains investisseurs ont acheté ce nom alors qu’il était proche de 22 $. Maintenant, ils ont des pertes énormes. Ça fait mal.

Mais l’histoire ici est plus profonde que de simples mèmes.

Plus derrière le mouvement

Qu’est-ce qui a créé l’enthousiasme pour Torchlight, ce qui en fait le dernier commerce de mèmes ?

En partie, la société a provoqué une augmentation de l’intérêt lorsqu’elle a “déclaré un dividende spécial d’actions privilégiées de série A à émettre sur une base un pour un aux actionnaires ordinaires inscrits à la clôture des marchés le 24 juin”. Plus précisément, cette émission devait être liée à la « transaction de regroupement d’entreprises annoncée précédemment avec Metamaterial ».

Essentiellement, Torchlight Energy a mis en œuvre un regroupement d’actions 1 pour 2 qui ferait doubler le cours de l’action mais laisserait la capitalisation boursière inchangée. Cela signifie que chacune de ses deux actions deviendrait une, doublant le prix de chaque action. L’objectif était d’augmenter le cours de l’action TRCH en réduisant le nombre d’actions en circulation.

Mais ce qui rend cette nouvelle plus compliquée, c’est que Torchlight Energy Resources a également fait une offre d’actions augmentée à 250 millions de dollars pour « profiter » de la flambée des cours des actions. Pour moi, cependant, cela signifie une dilution des actions avec des résultats négatifs pour l’évaluation. De plus, en février, la société a annoncé qu’elle convertissait la dette principale en actions. Cette décision était bonne pour réduire le montant de la dette, mais également négative pour l’évaluation, car davantage d’actions ont été émises.

Je dirais que Torchlight Energy a essayé de minimiser l’impact négatif de son offre d’actions avec le dernier reverse split. Mais, en général, les fractionnements d’actions inversées indiquent une faiblesse. Par exemple, ils peuvent signaler un risque imminent de radiation. Ils peuvent également être un gadget comptable pour augmenter le cours de l’action lorsqu’il est à des niveaux bas après une vente prolongée.

Dans l’ensemble, je ne vois pas de valeur dans ces décisions récentes, en dehors de la réduction de la dette. Cependant, ce qui est encore plus négatif pour moi, c’est la véritable histoire derrière ce stock.

Stock MMAT et TRCH : la vraie histoire à analyser maintenant

En fin de compte, le regroupement d’entreprises ici est tout simplement étrange.

Les actions de TRCH représentaient une société qui exerçait ses principales activités dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz à forte croissance (E&P), avec pour objectif principal l’acquisition et le développement de champs pétroliers nationaux. Pendant ce temps, Metamaterials – l’autre moitié de l’équation – était une entreprise technologique. Il a travaillé dans les matériaux intelligents et la photonique, concevant et développant divers matériaux fonctionnels et nanocomposites.

Quel est le lien ici ? Aucun que je puisse voir. Il s’agissait de plans d’affaires et d’opérations complètement différents. A ce titre, j’ai des doutes sur la valeur de cette fusion ; c’est comme combiner un constructeur automobile avec une société hôtelière ou une autre entreprise du secteur du tourisme.

Dans l’ensemble, il est difficile de voir la valeur ajoutée ici. De plus, les fondamentaux médiocres, les efforts de division des actions inversées et le récit du «mème» ajoutent à mes doutes. Pour cette raison, j’éviterais d’entrer dans le stock MMAT maintenant. Je ne vois aucun argument solide pour acheter l’action.

