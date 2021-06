“Maintenant, nous avons une très grande opportunité aux Palau”

in

13/06/2021 à 21:32 CEST

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a félicité ses joueurs pour la victoire face à Madrid (75-89) en une superbe seconde mi-temps, où ils ont mené par Cory Higgins a renversé la vapeur en pensant maintenant aux Palaos.

« Je tenais à féliciter nos joueurs et fans pour cette victoire qui a été importante pour en profiter & rdquor;, a lancé l’entraîneur barcelonais. « Nous avons fait deux parties très différentes. Dans la première partie, assez peu concentrée, et la meilleure nouvelle à la mi-temps était le résultat& rdquor; ·, a-t-il déclaré.

«Au troisième quart-temps, nous avons pu mieux lire les situations, nous avons fait des lancers francs et nous avons été plus agressifs envers le panier.a, jouer à notre basket. Maintenant, rentrons chez nous et réfléchissons à la façon dont nous affronterons le deuxième match & rdquor;, a-t-il commenté.

Distraction mentale

« Nous avons beaucoup échoué sur le plan mental en première mi-temps, un peu désemparés. On le voit par les ratés aux lancers francs, quand on est plutôt bon & rdquor ;.

«Avec Tavares sur le terrain, ils ont dominé le rebond en attaque, sans continuité dans notre jeu. Au troisième quart, on était mieux et Cory qui a fait un gamezoy l’équipement a été jeté sur le dos. Non seulement il a marqué mais il a bien défendu & rdquor;, a-t-il déclaré.

“Gagner tous les matchs à Madrid, c’est bien et nous devons être heureux. Au final, ce qui compte, ce sont les titres et on a une très grosse opportunité, même si nous aurons une équipe championne devant nous et dans 48 heures, nous aurons un grand match au Palau & rdquor;

Allez humblement

« Nous devons réfléchir à ce que nous avons bien fait, et à ce que nous avons mal fait, et à la façon dont nous avons affronté les autres qualifications. Nous avons joué de nombreux matchs de qualification et nous devons apprendre de chacun d’eux.

“Il faut y aller avec beaucoup d’humilité, mais pensez à gagner un match qui vaut un titre à domicile, mais vous devez jouer plus comme au troisième quart & rdquor;, a terminé Saras.