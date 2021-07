“Maintenant, nous devons gagner l’or”

07/08/2021 à 06:30 CEST

Ils vivent des moments complètement différents de leur vie sportive. Maica, une vétéran qui disputera ses troisièmes Jeux Olympiques au Japon ; Bernat, de dix ans son cadet, fera ses débuts sur une épreuve olympique. Expérience en face de l’attente mais à la fois avec une grande illusion d’être à Tokyo.

« Ce sont les Jeux les plus attendus. Après si longtemps classé, il est devenu très long. De plus, nous avons commencé 2020 en remportant l’or européen et il semblait que tout allait très bien cette année-là. Le report de ces matchs nous a coûté cher, mais nous l’avons supposé. Maintenant, nous voulons vraiment que le moment vienne & rdquor;, explique Maica.

La bouée du CN Sabadell avoue que arrive à Tokyo « avec une autre maturité, avec une autre expérience, mais ce qui me fait le plus mal c’est de savoir que ce ne seront pas des Jeux normaux comme je l’ai vécu auparavant, bien que je le vis avec un grand enthousiasme, avec un grand enthousiasme, comme s’ils étaient les premiers à nouveau & rdquor;, phrase.

Le point de vue de Bernat C’est très différent : « Je m’attendais à vivre ce que sont les Jeux et ce sera difficile. Depuis que je suis petite, mon rêve est d’aller aux Jeux olympiques et de pouvoir être dans un village olympique avec des personnes importantes d’autres sports. Ce sera une expérience unique, mais différente & rdquor ;.

Au fil des ans, le rôle au sein de l’équipe a changé, passant du ‘rookie’ qui sera Sanahuja au vétéran Maica, dix ans et trois Jeux. La sabadellenca reconnaît qu’après tant d’années en première ligne, il y a des moments de doute: «Depuis les 14 ans que je suis dans la division honorifique plus dans l’équipe nationale depuis que j’ai 16 ans, cela fait de nombreuses années. C’est plus d’une demi-vie et ça se voit, mais tant que ma motivation et ma passion pour le sport resteront latentes, je continuerai à jouer et à performer à mon plus haut niveau et j’espère qu’il y aura encore Maica pendant de nombreuses années & rdquor ;.

Changement d’équipe

Bernat a signé l’année dernière pour le CN Sabadell du CN Terrassa et dans son club actuel, il a eu beaucoup plus de minutes, ce qui l’a aidé à « montrer que je peux être là & rdquor ;.

Et ce ‘il y’a des Jeux qu’il imagine “très différents en tout. Déjà le précédent salon sera un peu plus sec, mais au niveau technologique, le Japon fera sûrement des choses auxquelles personne ne s’attend & rdquor ;.

Bernat et Maica attendent les Jeux avec impatience

Son partenaire lui explique que la chose la plus difficile à gérer dans certains Jeux “C’est les nerfs, sachant que vous êtes dans un Jeux, vous voulez tout vivre à cent pour cent et à la fin, vous avez beaucoup de culot à l’intérieur. Vous savez que vous êtes un élu, vous ne savez pas si vous serez à nouveau dans les autres donc il y a beaucoup de nerfs et de tension & rdquor ;.

Dans les deux cas, le but est le même : l’or. Les filles sont parmi les favorites : « On y va avec toutes les envies et on va tout laisser à l’eau. L’or est ce qui nous manque dans le tableau des médailles et ce que nous désirons le plus. Tout se passera principalement parce que les États-Unis ne l’emportent pas & rdquor;, explique le Vallesana.

Bernat cherchera la même chose à Tokyo : « Ces dernières années, nous sommes montés sur les podiums et nous nous sommes battus contre les grandes puissances. Cela doit servir de renfort supplémentaire. L’or est l’objectif, nous avons trois finales, trois médailles d’argent et c’est maintenant l’or & rdquor ;.

Le curieux test de Bernat Sanahuja et Maica García | VALENTÍ ENRICHIR