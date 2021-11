Maintenant, nous pourrons partager des autocollants sur WhatsApp sans les télécharger | La technologie

C’est aussi simple que cela de partager des autocollants dans une prochaine version de WhatsApp, et vous n’aurez même pas besoin de les télécharger.

Nous avons déjà signalé que WhatsApp travaille sur une série de réactions que nous pouvons faire dans chacun des messages, à la fois dans les discussions individuelles et de groupe, une fonctionnalité qui n’a pas encore de date de disponibilité mais pourrait arriver avant les vœux de Noël.

Mais en plus des réactions, vous êtes sûr d’aimer ça envoyer beaucoup d’autocollants dans vos voeux de Noël à vos amis et votre famille, et c’est pourquoi WhatsApp travaille sur la possibilité de renvoyer un autocollant ou un autocollant sans avoir à le télécharger auparavant et cela se présenterait sous la forme d’un nouveau bouton de raccourci.

Cette fonctionnalité ajoute à la possibilité que nous devions créer des autocollants à partir de l’application et cela atteint également la version Web.

Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte par wabetainfo dans la dernière version bêta 2.21.13.15 d’Android et sera vraisemblablement également disponible pour les appareils iOS.

Grâce à ce nouveau bouton nous pouvons transmettre des autocollants à nos contacts mais aussi à des groupes. Ceci est particulièrement utile lorsque nous voulons envoyer un autocollant à nos contacts sans l’enregistrer au préalable.

De cette manière il sera beaucoup plus rapide de réagir avec une sorte d’autocollant dans un chat de groupe ou individuel simplement en transférant rapidement l’un de ces autocollants qui ont déjà été partagés auparavant, bien qu’il soit toujours pratique de les enregistrer au cas où nous ne finirions pas par les localiser dans le chat de conversation lui-même.

Comme d’habitude avec WhatsApp, toutes les fonctionnalités testées dans la version bêta peuvent prendre jusqu’à des mois pour être disponibles dans la version stable, mais si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas enregistrer des autocollants, c’est peut-être une fonction qui peuvent les intéresser pour gagner de la place et aussi du temps.