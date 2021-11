Maintenant, nous pouvons supprimer plus facilement les données stockées par les sites dans Google Chrome | La technologie

Dans la prochaine version de Chrome, nous pourrons éliminer beaucoup plus facilement et directement les données stockées par les sites Web dans le navigateur.

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé de toutes les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités incluses dans Chrome 96, une nouvelle version du navigateur le plus populaire du moment qui, entre autres nouveautés, nous permet de récupérer les pages fermées par erreur de manière beaucoup plus rapide et manière plus efficace.

Mais les développeurs Chrome travaillent déjà sur Chrome 97Cependant, la version bêta est déjà testée par différents utilisateurs avec une série de changements importants liés à l’élimination des données stockées sur les sites Web via le navigateur.

Et est-ce que lorsque nous visitons une page Web via un navigateur, nous sommes stockés dans les mêmes informations différentes telles que les cookies pertinents, certains éléments que nous pouvons gérer très facilement via les options de configuration de Chrome et qui seront désormais améliorés à l’avenir version du navigateur.

Cependant, comme ils l’ont expliqué dans le blog de développement, essentiellement la configuration du stockage du site Web est simplifiée permettant aux utilisateurs de supprimer toutes les données stockées par un site individuel.

Une fois la nouvelle fonctionnalité installée, on peut en profiter en accédant aux paramètres de Chrome, puis à l’onglet confidentialité et sécurité, puis il faut sélectionner « paramètres du site » et enfin cliquer sur « voir les autorisations et les données stockées dans Tous les fichiers ».

Avec lui, Chrome supprimera certains contrôles pour permettre aux utilisateurs de simplifier plus facilement. Ils pensent que ce changement offrira une expérience plus claire aux utilisateurs et réduira ainsi la possibilité pour les utilisateurs de casser les paramètres du navigateur lors de l’accès à un site Web.

D’autre part, Chrome 97 apporte également plusieurs améliorations dont la compatibilité avec l’API WebTransport et les media queries CSS pour vérifier si un écran est compatible avec le HDR.

Pour le moment, la version bêta de Chrome 97 a commencé à être implémentée dans le canal bêta, mais elle n’atteindra pas la version stable avant plusieurs semaines, et il est probable que certains de ces changements puissent même être reportés à une version ultérieure, comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes. .