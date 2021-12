Maintenant ou jamais pour Chelsea avec Man Utd prêt à détourner l’accord de Kounde

L’intérêt de longue date de Chelsea pour Jules Kounde pourrait se réduire à néant après qu’un rapport a déclaré que Manchester United envisageait un vol en janvier.

Le demi-centre français, 23 ans, a noué des liens persistants avec Chelsea au cours de l’été. La cible des Blues est devenue un superbe défenseur polyvalent à Séville. Sa clause de libération de 68,7 millions de livres sterling a donné de l’espoir à Chelsea, mais en fin de compte, ils n’étaient pas prêts à mettre leur argent là où était leur bouche.

Six mois plus tard, Koundé reste une cible de choix pour Chelsea. De plus, l’incertitude entourant leurs options défensives centrales a accru le besoin de nouveaux ajouts.

Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger sont tous en fin de contrat l’été prochain.

Bien qu’il soit prévu que certains restent à Stamford Bridge, il est probable qu’au moins un partira. Maintenant, Rudiger est le candidat le plus susceptible de faire ses valises avec le Real Madrid en cercle.

Une récente Un rapport d’ESPN a déclaré que le prix de Kounde avait chuté par rapport aux 68,7 millions de livres sterling initialement recherchés par Séville. Ils ont ajouté que même si un accord d’été semble toujours le plus probable, un changement de janvier ne peut être exclu.

Man Utd montre un intérêt «palpable» pour Kounde

Cependant, selon Sport Witness (citant le point de vente espagnol AS), Man Utd pourrait devenir le club à bénéficier de la baisse des prix.

United montrerait « un intérêt palpable » pour un accord et pourrait « faire échouer » les plans tardifs de Chelsea.

Séville est réputé ne pas tenir pour acquis que Kounde sera toujours leur joueur à la fin de la fenêtre d’hiver.

La clé de leur volonté de faire des affaires sera leur capacité à trouver un remplaçant approprié en premier. S’ils le font, Kounde pourrait être lié à la Premier League en janvier. Bien qu’il atterrisse à Old Trafford ou à Stamford Bridge reste un mystère pour le moment.

Pendant ce temps, Man Utd et Leeds sont prêts à se battre pour la capture d’un manager portugais très apprécié, selon un rapport.

Ralf Rangnick sera probablement en charge jusqu’à la fin de la campagne, date à laquelle il commencera ensuite un rôle de consultant de deux ans à Old Trafford. Cela donne aux chefs unis plusieurs mois pour trouver son successeur.

Une option est le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino. Les rapports suggèrent qu’il a toujours voulu le poste, malgré ses liens avec ses rivaux anglais Tottenham. Cependant, Man Utd dispose d’un plan de sauvegarde s’il ne parvient pas à sécuriser les services de Pochettino.

L’Express affirme que United détient une participation dans l’entraîneur du Sporting Lisbonne Ruben Amorim. Il gagne de nombreux admirateurs à travers le continent, alors qu’il n’a que 36 ans.

Amorim a commencé à entraîner après sa retraite de jouer en 2017. Depuis lors, il a connu une ascension rapide vers le succès. Il a rejoint le Sporting en mars 2020 alors qu’ils payaient 8 millions de livres sterling à Braga pour sa signature.

Au cours de sa première saison complète à la tête, le Sporting a mis fin à ses 19 ans d’attente pour un titre de champion du Portugal. Ils ont terminé avec cinq points d’avance sur Porto, après avoir conservé la première place depuis novembre.

Cependant, le club de Manchester n’aura pas tout à sa manière. Leeds cherche les successeurs potentiels de Marcelo Bielsa et aussi admirer Amorim.

