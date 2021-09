Maintenant que les enfants de Ryan Phillippe sont plus âgés, voudrait-il qu’ils regardent des intentions cruelles avec Reese Witherspoon ?

Cruel Intentions, bien sûr, est sorti avant la naissance des enfants du couple star, ils n’avaient donc pas vraiment à s’inquiéter du fait que le film soit sur les radars de leurs enfants pendant qu’ils grandissaient. Dans une interview avec E!, Ryan Phillippe dit qu’il ne voulait pas que ses enfants regardent le film quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant qu’ils sont plus âgés (22 et 17 ans, respectivement), il ne sait pas vraiment ce qu’ils ressentiraient à propos de le voir. Si ces fans de romance des années 90 se souviennent, il y a des scènes assez épicées entre Philliipe et Reese Witherspoon. Voici ce que l’acteur de Big Sky a dit exactement :