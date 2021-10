Maintenant que les flux de trésorerie sont positifs sur les croisières, Carnival est sur le point d’aller plus haut

in

Le 24 septembre, Carnaval (NYSE :CCL) a indiqué que les voyages pour son troisième trimestre fiscal ont tourné à un flux de trésorerie disponible (FCF) positif. Bien sûr, cela ne signifie pas que l’entreprise est encore rentable. Mais Carnival est maintenant clairement sur la bonne voie. En conséquence, les choses semblent très brillantes pour le stock de CCL à l’avenir.

Source : Ruth Peterkin / Shutterstock.com

Depuis le début de l’année, le stock s’est lentement rétabli. Par exemple, CCL a terminé l’année dernière à 21,66 $. Mais à la clôture du 30 septembre, il était de 25,01 $. Cela représente un gain de 15,5 %.

Cependant, au cours de l’année, CCL a culminé à 31,31 $ le 2 juin et a également atteint un creux de 19,72 $ le 19 juillet. Ainsi, à partir du bas, l’action CCL est déjà en hausse de 26,8 %. Et je crois qu’il a encore beaucoup à faire.

Stock CCL : où en sont les choses ?

L’activité sous-jacente de cette société est désormais saine d’un point de vue FCF. C’est bon pour le stock de CCL. Néanmoins, Carnival a tout de même signalé une perte de revenu net ajusté de près de 2 milliards de dollars. C’était en fait pire que la perte de revenu net ajusté de 1,7 milliard de dollars de l’an dernier.

Cependant, à l’avenir, Carnival a brossé un tableau beaucoup plus lumineux. La société a déclaré que sa position réservée pour le second semestre 2022 était “à un nouveau sommet historique”. De plus, il a déclaré que tous ses navires sont “prévus pour être en service, malgré des dépenses de marketing réduites”.

De plus, selon ., la société a déclaré aux investisseurs que ses réservations de croisières pour le second semestre 2022 étaient supérieures aux niveaux d’avant la pandémie. . a noté qu’il s’agissait d’un “signe que le croisiériste s’attend à un rebond des affaires alors qu’il redémarre les voyages à l’échelle mondiale”.

Selon l’article, huit des neuf marques de l’entreprise ont recommencé à naviguer. D’ici la fin octobre, Carnival s’attend à ce que plus de 50 % de la capacité totale de sa flotte soit disponible pour les invités.

Cela devrait conduire à des revenus nettement plus élevés et à des bénéfices positifs. Par exemple, les analystes s’attendent à ce que les revenus atteignent 2,56 milliards de dollars au cours de l’exercice se terminant le 30 novembre, contre 5,59 milliards de dollars l’an dernier. Cependant, les analystes prévoient l’année prochaine que les revenus atteindront 17,32 milliards de dollars. C’est une reprise massive.

Ce que vaut le carnaval

Carnival affirme désormais disposer de 7,8 milliards de dollars de liquidités, ce qui, selon lui, est “suffisant pour revenir à des opérations de croisière complètes”. En conséquence, nous pouvons évaluer l’action sur une base prospective.

Par exemple, les analystes estiment désormais que d’ici 2022, le bénéfice par action (BPA) atteindra 3 cents et que, d’ici 2023, le BPA passera à 2,01 $. Ainsi, à 25,01 $ au 30 septembre, l’action CCL se négocie sur un multiple cours/bénéfice (P/E) à terme de seulement 12,4 fois le BPA.

Les investisseurs ont une autre chance d’acheter à un prix bon marché ici. C’est parce que le marché escompte toujours à l’avance au moins neuf mois à un an. Ainsi, d’ici la mi-2022, le marché commencera à évaluer les actions de CCL sur la base des bénéfices prévus pour 2023.

Par exemple, Morningstar montre que le ratio P/E moyen entre 2015 et 2019 était de 15,89 fois. En appliquant cela à la prévision de 2,01 $ de BPA pour 2023, l’action CCL se négociera finalement à 31,94 $ par action. Cela représente un gain potentiel de 27,7 % par rapport au prix récent de 25,01 $.

Que faire avec CCL Stock

Les analystes de Wall Street sont également assez positifs sur l’action CCL. Par exemple, Tipranks rapporte que neuf analystes qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois lui attribuent un objectif de cours moyen de 26,92 $ par action. Cela représente 7,6 % de hausse.

De plus, 18 analystes interrogés par Seeking Alpha estiment désormais un objectif de cours moyen de 28,59 $, soit un gain de 14,3 % par rapport au cours de clôture du 30 septembre. C’est relativement proche de mon objectif de prix d’environ 32 $.

Par conséquent, l’action CCL est actuellement un bon point d’entrée pour les investisseurs, surtout compte tenu des perspectives exubérantes de la société. Mon objectif de cours est de 32 $ par action, sur la base d’un multiple P/E de 15,9 fois les bénéfices prévus pour 2023. Et cela pourrait devenir une cible plus élevée si le marché donne finalement à CCL un ratio P/E plus élevé.

À mon avis, les investisseurs pourraient réaliser un gain potentiel d’environ 28 % à l’avenir. C’est un très bon retour sur investissement (ROI) pour la plupart des investisseurs à long terme.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.