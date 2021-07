Maintenant qu’il est déchiré pour Borderlands avec Jamie Lee Curtis, Kevin Hart est tout à propos de vivre la vie torse nu

La courte légende sur la photo est suivie d’une série de hashtags, et il est assez clair que Kevin Hart se sent et se détend. Il a eu quelques années d’enfer, et ses abdominaux déchiquetés sont la preuve à quel point il a travaillé dur. Ses muscles gonflés sont venus un peu moins de deux ans après l’accident de voiture, où Hart a dû réapprendre à marcher. En plus de s’entraîner pour revenir à 100 %, il a également tourné film après film après sa convalescence. Inutile de dire que les vibrations de rockstar de Hart ont été bien méritées.