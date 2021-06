Maintenant qu’ils ont ruiné le monde, les annonceurs veulent mettre des publicités dans vos rêves – .

Nous vivons maintenant dans un monde tellement inondé de publicités hors ligne et en ligne qu’il y a maintenant des conversations légitimes sur la faisabilité des annonceurs ciblant vos rêves ensuite.

Les publicités, bien sûr, dictent déjà tellement de choses sur la façon dont nous vivons le monde, en particulier Internet, des services de streaming comme Hulu aux sites Web d’actualités et bien plus encore. À tel point qu’on a parfois l’impression que nous allons finir par arriver à un point dans le futur où, chaque fois que nous rencontrerons quelqu’un de nouveau, nous devrons nous arrêter et regarder d’abord au moins 5 secondes d’une publicité. Cela ressemble à une exagération? Qu’en est-il après avoir considéré le fait que des recherches légitimes sont en cours autour de la possibilité d’introduire essentiellement des publicités dans nos rêves. La « publicité d’incubation de rêves » est une chose réelle dont les gens parlent et recherchent, selon la revue Science qui a rapporté ces derniers jours que non seulement il s’agit d’un domaine de recherche légitime – mais cela a en fait effrayé suffisamment d’universitaires qu’un groupe d’entre eux ont signé un avertissement d’opinion sur les implications ici.

“La publicité d’incubation de rêves n’est pas un gadget amusant, mais une pente glissante avec de réelles conséquences”, écrivent-ils sur le site Web d’opinion EOS. “Nos rêves ne peuvent pas devenir un simple terrain de jeu pour les annonceurs d’entreprise.”

C’est en fait assez extraordinaire de s’arrêter et de considérer que les choses en sont arrivées à ce point, que le duopole Facebook-Google s’est engorgé sur une si grande partie du marché de la publicité numérique, tel un loup obèse morbide à l’appétit infini, que les annonceurs et les entreprises qui les servir manquent, vous savez, d’options normales, de sorte qu’ils doivent penser à envahir nos esprits pendant que nous dormons.

En effet, la publicité et l’hyper-ciblage des utilisateurs pour diffuser des publicités de meilleure qualité et plus pertinentes sont une réalité de plus en plus préoccupante de nos jours, ce qui explique pourquoi les chercheurs voudraient se donner beaucoup de mal pour essayer quelque chose comme ça. Extrait de la revue Science :

« Les gens sont particulièrement vulnérables (à la suggestion) lorsqu’ils dorment », explique Adam Haar, chercheur en sciences cognitives et titulaire d’un doctorat. étudiant au Massachusetts Institute of Technology… Haar a inventé un gant qui suit les habitudes de sommeil et guide ses porteurs à rêver sur des sujets spécifiques en jouant des signaux audio lorsque le dormeur atteint un stade de sommeil sensible. Il dit avoir été contacté par trois sociétés au cours des 2 dernières années, dont Microsoft et deux compagnies aériennes, lui demandant son aide sur des projets d’incubation de rêves.

