Maintenant quoi Joe ? | Rapport SGT

Oh, l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ne sont que transitoires, hein ?

Euh, pas vraiment.

Le stress sur la chaîne d’approvisionnement en raison des pénuries de main-d’œuvre s’est finalement concrétisé, éliminant les produits des étagères des magasins à travers le pays. Les journalistes et autres acheteurs ont exprimé leur frustration sur Twitter en partageant des photos de leurs épiceries locales et en taguant #BareShelvesBiden, qui a commencé à devenir une tendance.

Euh, à quoi vous attendiez-vous après des décennies de délocalisation et d’extension des chaînes d’approvisionnement à travers les océans ?

Tu as pris le pari qu’il ne se passerait jamais rien ici non plus ou là cela pourrait causer des problèmes en échange d’une hausse des cours des actions puisque le but de le faire était d’échapper aux lois environnementales, aux lois du travail ou aux deux. Le « ici » est sous notre contrôle ; nous pouvons choisir, par exemple, de dire à tous les hurleurs histrioniques d’aller le bousculer et d’aller travailler ou de mourir de faim.

Mais nous ne peut pas dis aux chinois de faire ça ! Nous ne peut pas dites à une nation étrangère ce qu’elle doit faire ; alors que nous pouvons demander que c’est la limite de celui-ci.

On nous a enseigné cette leçon plusieurs fois ; Embargo sur le pétrole arabe n’importe qui ?

Mais, voyez-vous, nous n’avons pas appris la leçon même si elle a été enseignée. Plutôt que de prendre à cœur toute la douleur que le temps nous a infligée, nous avons plutôt décidé d’empirer les choses en mettant pratiquement tout dans le panier de quelqu’un d’autre, en commençant par chaque petite puce et composant discret nécessaire pour construire, eh bien, tout ce qui contient un élément électronique. , qui est aujourd’hui essentiellement tout.

Oh, vous voudriez un micro-ondes sans minuterie électronique ? Ou une minuterie mécanique sur une machine à laver ou un sèche-linge ?

Ils n’existent pas.

Au lieu de cela, il y a toute une pléthore de petites puces et de composants discrets sur une carte qui le fait pour vous, ce qui est très bien et bien pourvu que vous puissiez les obtenir tous. Si même un n’est pas disponible… .. oups.

Ouais, c’était stupide.

C’était stupide la dernière fois aussi.

Pensez-vous que nous allons en tirer des leçons cette fois?

