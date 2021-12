Maintenant, Ricky Rubio mérite d’être renouvelé par les Cleveland Cavaliers

L’une des pires nouvelles aujourd’hui dans le NBA était celui reçu aux premières heures d’hier, notamment dans le contexte des supporters espagnols, autour de la blessure de Ricky Rubio. Bien qu’il n’y ait toujours pas de diagnostic officiel, le mouvement effectué par ce genou du meneur espagnol suggère qu’il perdra le reste de la saison.

La base espagnole de Les Cavaliers de Cleveland il était l’un des meilleurs joueurs de la saison pour l’équipe de l’Ohio et même pour toute la ligue.

Ses performances ont été si excellentes que, bien qu’il n’ait pas disputé un autre match dans le reste de la saison avec les Cavs, il a mérité le renouvellement avec une équipe qui s’appuie sur son talent pour effectuer toute la restructuration que le jeu subit actuellement. .

Un équipement indispensable

Ricky Rubio est la clé de ces Cavaliers. Un joueur qui, bien qu’il sorte du banc, a généré des statistiques NBA plus que remarquables. Jusqu’au moment de la blessure, le meneur de jeu espagnol a ajouté une moyenne de 13,1 points par match, dépassant également 4 rebonds et plus de 6,5 passes décisives par match, mais avec des pics de performances comme hier soir, très élevés et presque triples-doubles.

Au-delà des éléments tangibles qu’il apporte, Ricky Rubio est le vétéran qui agit comme un ciment pour que tous les jeunes talents de l’équipe puissent montrer tout leur talent sur le terrain.

Surtout, l’influence du meneur de jeu espagnol s’est reflétée dans la croissance de Darius Garland en tant qu’étoile montante de l’équipe. Un buteur né, un joueur doté d’une étonnante facilité à pénétrer et à tirer, et qui devient un meneur de jeu de plus en plus fiable.

Le meneur de jeu espagnol restera-t-il dans le JB Bickerstaff?