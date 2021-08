“Maintenant, rien de moins qu’un bronze va être un échec”

09.08.2021 à 19:06 CEST

L’athlète espagnole Ana Peleteiro, bronze en mode Triple Saut aux Jeux de Tokyo 2020, a déclaré lors d’une conférence de presse que désormais – et en vue de Paris 2024 – “Rien de moins qu’un bronze va être un échec“, et” saura peu. “

“Je sais que je peux faire ce travail et l’améliorer, donc vous devez continuer à travailler avec cela à l’esprit. Évidemment, vous pouvez donner votre meilleure version et être hors des médailles, mais La dernière chose que je veux, c’est avoir confiance en moi et m’installer“, a-t-il ajouté, lors d’une cérémonie avec les médias à Madrid.

L’athlète réfléchit déjà à sa prochaine étape, avec les Jeux de Paris 2024 en tête : “A partir du moment où j’ai quitté le stade avec la médaille, je ne pouvais que penser à plus dans ma tête. En sautant plus de pouces et en améliorant ma version. Je considère que j’ai essayé très fort mais que je peux le faire encore plus, il y a encore deux médailles que vous pouvez conquérir et vous êtes sur la bonne voie“.

“Mon objectif principal est d’être à Paris 2024 et de me battre pour une autre médaille” a-t-il déclaré.

« Il me reste encore beaucoup de compétitions cette année. Je dois savoir le gérer car après un cycle olympique le corps a besoin de repos. On ne peut pas se laisser emporter par l’ambition de vouloir tout réaliser car on peut se tromper”.

Avec un saut de 14,87 mètres qui lui a valu sa place sur le podium, Peleteiro est ambitieuse et cherche à devenir la première Espagnole à dépasser les 15 mètres : “Je pourrais dire que j’ai déjà culminé et que maintenant je vais m’installer, mais pas du tout. Cela m’a coûté tellement d’arriver ici et cela a demandé tellement de sacrifices que j’en veux plus. Quand j’ai remporté la médaille, j’ai quitté le stade en pensant “l’année prochaine, je veux sauter 15 mètres”. Mon ambition a encore grandi.”

La médaillée a valorisé le travail d’équipe malgré le fait qu’il s’agisse d’une discipline individuelle et a loué la figure de ses parents : « Une athlète, même dans le sport individuel, peut parfois penser que ‘c’est grâce à moi’, et non. Tu es là parce que tu as des parents qui t’ont soutenu quand vous n’aviez pas de sponsors derrière vous ; un coach qui parie sur vous tous les jours et une équipe médicale qui vous aide lorsque vous avez des problèmes. Si, lorsque vous réussissez, vous ne vous souvenez pas de ces personnes, consacrez-vous à autre chose“.

De plus, la Galicienne estime avoir marqué un tournant dans sa discipline : “Sans prétendre être égocentrique, je pense avoir marqué un avant et un après dans le monde de l’athlétisme. On nous a écoutés tous les quatre ans et maintenant je vois qu’il y a plus d’intérêt. J’ai ouvert une fenêtre pour que les gens s’intéressent au reste de l’athlétisme. Si, grâce à ce que je fais, je suscite l’intérêt des gens, pour moi c’est le maximum auquel j’aspire dans la vie”.

Quant à savoir s’il est conscient de son exploit, Peleteiro pense que “qui est géré et assimilé dans le temps“.” Il faut le savourer petit à petit et tout apprécier. Depuis mon arrivée, j’ai remarqué que tout est différent, tout le monde de ma ville s’est arrêté pour me saluer. Il faut le gérer petit à petit et être réaliste, sachant que la célébrité est éphémère”, a-t-il déclaré.

“Être aux Jeux, c’est un rêve. L’ambiance, partager une ville olympique… Ce qui me rendait le plus nerveux à l’idée d’aller aux Jeux, ce n’était pas d’aller sur la piste et de me battre pour la médaille, c’était la Villa. Ils te traitent comme des rois, tu es là et tu es un patron“, a-t-il plaisanté.

L’athlète a commenté ce qu’elle a souffert de ne pas pouvoir jouer aux Jeux de Rio 2016 : “J’ai raté les Jeux de Rio à cause d’une blessure, mais aussi à cause de mauvaises habitudes. Je n’étais pas sur la bonne voie et ça m’a traversé l’esprit de me retirer“.

De la même manière, il a révélé qu’il travaille aussi psychologiquement pour améliorer ses performances : “Si j’apprenais que l’aide psychologique allait tellement m’aider, je commence plus tôtMais il n’a jamais vraiment franchi le pas parce qu’il pensait l’avoir sous contrôle. Je ne sais pas pourquoi nous avons du mal à admettre que nous devons prendre soin de nos têtes. Cela m’a beaucoup aidé personnellement et évidemment professionnellement“.

Désormais, avec une médaille de bronze à son palmarès, l’athlète veut “vivre une expérience complète, sans CRP et sans autant d’obstacles“. “J’aimerai faire trois autres cycles olympiques, mais je vais pas à pas”, a-t-il commenté.