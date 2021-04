Maintenant tendance: Soins personnalisés – The Financial Express

Selon Euromonitor, les marchés indiens des soins de la peau et des cheveux ont été estimés ensemble à Rs 38339 crore en 2020

L’Inde est témoin d’un boom dans la catégorie des soins personnels directement au consommateur (D2C), qu’il s’agisse des soins capillaires, des soins de la peau, des soins de la barbe, des parfums ou des soins bucco-dentaires. Instagram, par exemple, est inondé de publicités de plusieurs marques de soins personnels D2C promettant d’être végétaliennes, à base de plantes, faites sur commande ou suivant les principes de l’Ayurveda.

Selon Euromonitor, les marchés indiens des soins de la peau et des cheveux ont été estimés ensemble à 38 339 crores de roupies en 2020. Rs 1,04,708 crore.

À mesure que le marché se développe, le nombre de ces marques se multiplie chaque année. Shankar Prasad, fondateur de Pureplay Skin Sciences, la société propriétaire de Plum, Phy et BodyLovin ‘, note que le nombre de ces marques répertoriées uniquement sur Nykaa est passé de 300 à 400 en 2014 à plus de 2000 en 2020.

La personnalisation des produits est la dernière tendance. Mais dans quelle mesure est-ce viable?

Sur mesure

Rohan Agarwal, directeur de RedSeer, affirme que le marché de la beauté et des soins personnels a été l’une des catégories les plus florissantes de l’espace D2C. Parce que les consommateurs ont tendance à utiliser jusqu’à 10 marques de soins personnels différentes pour leurs besoins quotidiens, la catégorie se prête à l’expérimentation.

Lorsque Prasad a lancé Plum en 2013, le commerce électronique ne faisait que prendre son envol en Inde. L’équipe, dit-il, n’était pas sûre que les gens investiraient dans des produits à haute visibilité uniquement en fonction de ce qu’ils voient en ligne. «Maintenant, au moins dans les centres urbains, les gens achètent par défaut en ligne; cela ne s’est accéléré que l’année dernière », ajoute-t-il.

L’entreprise, qui stocke désormais ses produits hors ligne également, tire 65% de son chiffre d’affaires des ventes en ligne. Et la taille du panier est passée d’environ Rs 850 en 2019 à Rs 1.100 en 2021.

Le positionnement basé sur les ingrédients occupe une place prépondérante dans cette catégorie. Par exemple, Mikami affirme que ses produits sont 100% biologiques et 100% sans cruauté envers les animaux; Vedix dit que ses produits sont créés par des médecins ayurvédiques; une autre marque, Wow Skin Sciences, affirme que tous ses produits sont exempts de sulfates, de silicones et de parabens. Pendant ce temps, Bare Anatomy personnalise les produits pour ses utilisateurs. Agarwal déclare: «Les consommateurs apprécient les étiquettes telles que les ingrédients d’origine naturelle et sans produits chimiques, et les produits qui ciblent des problèmes spécifiques de cheveux ou de soins de la peau.»

Ces marques opèrent dans la catégorie masstige et ont des nettoyants pour le visage dans la gamme de Rs 300-400, tandis que les shampooings qui traitent des conditions spécifiques coûtent plus de Rs 600.

Coût de personnalisation

Des marques comme Bare Anatomy et SkinKraft ont introduit des quiz sur les cheveux et la peau pour recommander des solutions uniques à chaque utilisateur. Pour ces marques, la mise à l’échelle pourrait être un défi. «Nous pouvons faire un dixième de ce que les marques de masse peuvent fabriquer en une journée», explique Rohit Chawla, fondateur de Bare Anatomy.

La personnalisation signifie également que ces marques ne peuvent pas vendre de produits sur les marchés. Les analystes disent que pour atteindre leur échelle, ces marques devront se concentrer sur les SKU les plus populaires et les rendre disponibles sur les marchés. «Les produits personnalisés se prêtent au modèle de revenus d’abonnement. Et une fois qu’une formulation a atteint une masse critique, une marque peut envisager de la mettre sur les marchés », déclare Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte Inde.

Chaitanya Nallan, co-fondateur et PDG de SkinKraft et Vedix, dit qu’il suit une approche mixte pour toucher un public plus large. «La plupart des profils tombent dans de larges seaux. Sur cette base, nous fabriquons des variantes préfabriquées qui peuvent être vendues sur les marchés. » Les produits SkinKraft sont disponibles sur certains marchés; cependant, les personnalisations basées sur la couleur et le parfum des produits suivent le modèle de fabrication en temps réel.

Amit Ahuja, fondateur de Mikami, une marque qui fabrique des capsules d’huile pour le soin des cheveux, affirme que la personnalisation des produits est complexe, même du point de vue des licences. Les produits ayurvédiques sont approuvés par le ministère AYUSH, et la réglementation oblige les marques à indiquer explicitement la quantité exacte de chaque ingrédient entrant dans un produit. Par conséquent, les formulations ayurvédiques ne peuvent pas être personnalisées par les marques.

Les autres produits de beauté et cosmétiques sont réglementés par les Règles Cosmétiques 2020 et BIS, en vertu desquelles la limite supérieure d’un ingrédient est stipulée. «Bien qu’il n’y ait aucune obligation de maintenir une composition spécifique des produits cosmétiques, le fabricant doit fournir une déclaration affirmant le respect des bonnes pratiques et d’autres lignes directrices», déclare Atul Pandey, associé, Khaitan & Co, un cabinet d’avocats. Les marques utilisent cette ambiguïté à leur avantage.

