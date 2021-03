Josep Pedrerol était l’invité de Ibai Llanos dans votre programme hebdomadaire Discuter tranquillement. Le journaliste et présentateur de Le bar de la plage parlait avec lui banderole et tous deux traitaient de problématiques qui les concernaient autant que la rivalité latente entre les banderoles et la presse conventionnelle.

« Maintenant tu es très gentil, mais tu finiras par être ennuyeux »Pedrerol lui a dit à la suite de ceux qui pensent que le journalisme doit être fatal lorsque des joueurs comme Sergio Ramos préfèrent parler avec Ibai. « Quand est-ce que j’arrive Le bar de la plage il semblait aussi à certains que nous allions entrer dans leur ferme « .

Au cours de la conversation, Pedrerol a fait la distinction entre deux types de journalistes: «Certains créent du contenu qui atteint les gens et d’autres font du contenu très ennuyeux. Celui qui critique le plus a beaucoup de temps libre pour voir les gens au lieu de travailler ». De plus, la licence pour donner des conseils au streamer était autorisée. « S’ils commencent à vous critiquer, Ibai, vous faites quelque chose de bien dans la vie ».

Sans quitter le sujet, Pedrerol a également voulu analyser le type de journalisme sportif qu’il fait dans son programme et le chemin que prend la profession. « Le footballeur ne va pas aux programmes sportifs. C’est curieux »dit le présentateur. « Mais un journaliste ne demande pas d’interview à un footballeur. Nous ne pouvons pas y arriver ». Tout cela pour conclure par un « Il faut raconter des histoires, les raconter mieux que les autres et donner des nouvelles », avant d’allaiter avec l’exclusivité qu’il a donnée à El Chiringuito quand il a dit que Jorge Mendes, représentant de Cristiano Ronaldo, avait eu des conversations avec le Real Madrid.

A propos de son travail, Pedrerol a montré son côté le plus positif. «À El Chiringuito, je suis très heureux. Je pense que c’est le meilleur spectacle que nous ayons jamais fait. Les meilleurs publics de l’histoire. Je pense que je suis au meilleur endroit « . De plus, et comme cerise sur le gâteau, le présentateur a été honnête au maximum avec Ibai et a avoué ses couleurs. «Quand j’étais petit, j’étais du Barça. Oui, je suis du Barça, même si aucun culé n’y croit». Quelque chose qu’il a justifié en disant qu ‘ »il y a des gens qui croient qu’en étant le Barça, tout ce que le Barça fait va bien ».