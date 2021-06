Maintenant, visitez également la frontière pakistanaise depuis le Gujarat : le projet Seema Darshan vise l’inauguration le 15 août

in

Rupani a également déclaré que les visiteurs visitant le site touristique seront éclairés sur la fière histoire des braves soldats du pays. (Crédit : L’Indian Express)

Le ministre en chef Vijay Rupan a récemment fait le point sur les progrès réalisés par le projet Seema Darshan à Nada Bet dans le district de Banaskantha de l’État. Le projet Seema Darshan est en cours de construction en tant que site touristique à la frontière indo-pakistanaise. Un communiqué publié par le bureau du ministre en chef a cité Rupani disant que le projet Seema Darshan a le potentiel de placer l’État du Gujarat à une place unique sur la carte mondiale du tourisme frontalier, a rapporté l’Indian Express. Rupani a également déclaré que les visiteurs visitant le site touristique seront éclairés sur la fière histoire des braves soldats du pays. Le projet créera également de nouvelles opportunités d’emploi pour les résidents locaux, a ajouté Rupani.

Site touristique Seema Darshan-A

Le projet qui est en train d’être construit comme un site touristique frontalier majeur est développé en quatre phases. Les principales attractions du site comprendront le mémorial d’Ajay Prahari, un terrain de parade, un centre d’exposition, un musée, un lieu de repos pour les visiteurs et des portes spécialement conçues sur le thème de la sécurité des frontières.

Le projet prévoit également d’exploiter l’énergie solaire avec l’installation de 14 arbres solaires. Les autorités envisagent également d’exposer une multitude d’armes et de systèmes de missiles de haute technologie, notamment des canons d’artillerie, des chars, des missiles sol-sol, des missiles sol-air, des torpilles et des avions Mig-27, entre autres.

Le projet de tourisme qui a été sanctionné Rs 125 crore du Trésor public du gouvernement de l’État est développé conjointement par le département du tourisme du Gujarat, le département des routes et des bâtiments et la Force de sécurité des frontières (BSF). Le projet a été sanctionné en 2016 lorsque CM Rupani a ouvert le point zéro du BSF à Nada Bet pour le projet touristique. Après près de 5 ans de travail, le gouvernement de l’État vise à achever et à inaugurer le site touristique avant le prochain jour de l’indépendance, le 15 août. Selon le rapport d’Indian Express, le gouvernement attend également avec impatience l’inauguration du projet par le Premier ministre. Modi.

