Maintenant, vous pouvez acheter la clé USB qui détruit toutes les données mobiles et PC | La technologie

Vous souhaitez supprimer toute trace d’un PC ou d’un mobile ? Il vous suffit d’insérer une clé Redkey USB v4.

Les applications, les systèmes d’exploitation et les pages Web suivent de plus en plus de données, d’habitudes et d’autres informations sensibles.

Nous remplissons nos téléphones et nos PC de photos, vidéos, messages, et d’autres contenus personnels.

Quand est-ce que tu vas vendre, donner ou louer un vieux PC, il est important de le vider complètement, et supprimer toute trace de notre activité. Mais ce n’est pas facile à faire… Sauf si vous utilisez la clé Redkey USB v4, qui détruit toutes les données sur mobiles, tablettes et PC. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne :

Clé rouge USB v4 c’est simplement une clé USB contenant un logiciel spécialisé de qualité militaire, qui détruire les données sur un appareil.

Ces données sont supprimées jusqu’à 20 algorithmes d’effacement différents qui écrivent des choses sur le dessus, déplacent des bits et d’autres opérations de destruction. Même le meilleur hacker du monde ne pourra pas les récupérer.

Le résultat est un mobile, une tablette ou un PC complètement propre, prêt à vendre ou à donner. D’un autre point de vue, il peut aussi servir à supprimer les virus et malwares d’un PC infecté, et réinstallez le système d’exploitation propre.

Il est vrai que cette opération peut être effectuée manuellement, avec les logiciels libres qui existent. Mais tout le monde n’a pas la capacité de le faire, et vous n’êtes pas toujours sûr que tout a été effacé.

Clé rouge USB v4 non seulement effacer les disques durs. Également des clés USB, des cartes micro SD et tout système de stockage connecté au PC.

Pour l’utiliser, il suffit de insérez-le dans un port USB. Vous devez démarrer l’ordinateur à partir de la clé, car il possède son propre système de démarrage. Une fois démarré, vous n’aurez plus qu’à confirmer l’autorisation, afin que effacer définitivement toutes les données du PC.

ça marche aussi avec mobiles et tablettes, mais dans ce cas, vous devez utiliser un câble USB.

Clé rouge USB v4 Il est vendu en trois versions, sur KickStarter.

La version domicile est le plus simple : tout est automatique. Il coûte 24 euros.

Ensuite, il y a un version professionnelle avec USB Type C, et des options de personnalisation des outils d’effacement utilisés.

Il existe également un kit qui, en plus d’effacer, réinstalle le système d’exploitation.