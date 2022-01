Maintenant, vous pouvez également parier sur le jeu avec des crypto-monnaies

Bitcoin, Ethereum et compagnie font depuis longtemps partie du monde numérique et sont utilisés dans de plus en plus de domaines. Dans les casinos également, les crypto-monnaies font depuis longtemps partie de la norme et élargissent considérablement le spectre pour de nombreux joueurs. Découvrez les meilleurs sites de jeux de crypto-monnaie sur kriptopolis.com et commencez à jouer maintenant. Quels sont les avantages d’un casino crypto pour les joueurs et comment fonctionne le système ? Le guide fournit des informations sur la façon d’utiliser efficacement les Bitcoins et la compagnie dans le casino.

Qu’est-ce qu’un cryptocasino et comment ça marche ?

Le terme cryptocasino est une nouvelle création dans le monde moderne et fait référence aux casinos en ligne où les dépôts peuvent être effectués via des crypto-monnaies. Mais où est la différence avec le dépôt classique et pourquoi les crypto-monnaies sont-elles soudainement si populaires dans le casino ? Est-ce seulement l’aspect sécurité, qui est assuré par le moyen de paiement infalsifiable, ou surtout l’anonymat partiel, qui offre plus de possibilités d’évolution ?

Si vous souhaitez utiliser un cryptocasino, vous avez d’abord besoin de crypto-monnaies. Ceux-ci doivent être contenus dans un portefeuille électronique afin que vous puissiez effectuer des dépôts et des retraits sans problème. L’avantage : ces transactions s’effectuent en temps réel et offrent une sécurité maximale.

Initialement, le premier cryptocasino est apparu dès 2010, mais le niveau de connaissance n’a augmenté que ces dernières années, en raison des restrictions de plus en plus sévères imposées dans les pays. Plusieurs États, comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et bien d’autres, prennent le contrôle du comportement de jeu de leurs résidents et limitent les possibilités. D’autre part, dans le cryptocasino, il n’y a pas de telles restrictions, car les crypto-monnaies ne font pas partie des monnaies dites fiduciaires.

Où les débutants peuvent-ils obtenir des crypto-monnaies ?

Vous est-il déjà arrivé que vous cherchiez un casino et que du coup vous atterrissiez sur le site d’un cryptocasino ? Vous ne possédez aucune crypto-monnaie et c’est pourquoi vous avez refusé ? Ce n’est pas nécessaire, car même en tant que nouveau venu, vous avez la possibilité d’acquérir des crypto-monnaies et ainsi de participer aux offres de casino correspondantes.

Pour cela, il est crucial que vous ayez un portefeuille pour vos crypto-monnaies et que vous trouviez une plateforme d’échange qui agisse avec réputation et justice. Surtout s’il s’agit d’un casino Bitcoin, l’offre est large et les crypto-monnaies peuvent être obtenues auprès de nombreuses plateformes d’échange réputées puis utilisées dans le casino.

Comment fonctionnent les dépôts et les retraits au cryptocasino ?

Si vous avez un portefeuille et que vous l’avez chargé de crypto-monnaies, vous pouvez déjà effectuer des dépôts et des retraits. Un casino de confiance expliquera le processus en détail dans la zone de caisse et vous pourrez sélectionner la devise que vous souhaitez parmi les crypto-monnaies proposées. Avec votre portefeuille, vous aurez reçu une adresse individuelle que vous seul connaissez. De nombreux portefeuilles fournissent également un code QR afin que vous puissiez vérifier votre identité directement en scannant.

Une fois que vous avez prouvé votre identité, vous pouvez confirmer la transaction dans votre portefeuille et le montant sera transféré sur votre compte casino en temps réel. Veuillez noter que vous pouvez recevoir un bonus de dépôt et qu’il sera disponible lorsque votre dépôt sera crédité. De cette façon, vous pouvez parcourir et essayer des jeux à votre guise.

L’anonymat dans les casinos crypto

Étant donné que les crypto-monnaies ne sont pas une monnaie officielle, le casino n’a aucune obligation de vérifier vos coordonnées. Par conséquent, vous pouvez jouer de manière anonyme. Cependant, le fournisseur d’un portefeuille Bitcoin est généralement obligé de se soumettre à un contrôle d’identité. Ainsi, les transactions vers le casino et retour vers vous sont anonymes, mais si vous souhaitez convertir les pièces de votre portefeuille en argent réel, vos coordonnées doivent être divulguées au fournisseur du portefeuille.

Cependant, l’anonymat du casino individuel dépend également des circonstances. Par exemple, il existe des casinos combinés crypto-monnaie et argent réel dans lesquels vous devez avoir l’obligation de prouver votre identité. Les licences sont également cruciales. Les cryptocasinos sans licence peuvent généralement être utilisés de manière totalement anonyme. Les casinos sous licence de Curaçao nécessitent souvent une inscription correcte.

Comment reconnaître un bon cryptocasino ?

Si vous avez décidé de jouer dans un casino crypto, vous voudrez naturellement vous concentrer sur une sécurité maximale et la meilleure expérience de jeu. Par conséquent, certains critères décisifs doivent être pris en compte. Tout d’abord, l’accent est mis sur le nouveau bonus client, qui n’est pas seulement réservé aux casinos en monnaie fiduciaire, mais est également attribué au casino crypto. Faites attention non seulement au montant de ce bonus, mais aussi aux exigences de facturation. S’ils sont réalisables, vous pouvez faire confiance à l’offre de bonus en toute conscience.

Cependant, la variété des jeux est également cruciale. Les cryptocasinos proposent même souvent des jeux spécialement adaptés à la technologie blockchain, que vous ne trouverez pas dans les casinos classiques. Le facteur plaisir est particulièrement élevé ici, la variété devrait donc être l’un de vos critères.

Enfin, la zone de jeux en direct entre également en jeu, car elle reste l’une des zones de casino les plus populaires de toutes. Les joueurs sont indignés depuis la mi-2021 que de nouvelles réglementations gouvernementales aient conduit à la suppression du casino en direct. Il est donc d’autant plus important que le cryptocasino choisi propose également tous les jeux que vous aimez.

Est-il possible de licencier des cryptocasinos en Europe ?

Lorsqu’il s’agit du sérieux d’un casino en ligne, la licence joue un rôle important. La plupart des bons casinos bien connus sont agréés à Malte, car les conditions de jeu du petit État insulaire sont conçues pour être très conviviales. Depuis 2021, les casinos d’Allemagne, également connus sous le nom de pays des jeux, peuvent également y être licenciés, mais l’Allemagne et d’autres pays européens, dont Malte, n’offrent pas de licences pour les casinos crypto.

Par conséquent, l’autorisation d’un cryptocasino se fait à travers des États plus éloignés, dont Curaçao. Ici, les conditions d’obtention d’une licence sont plus souples et moins strictes, mais le sérieux du casino n’est pas limité. Curaçao et d’autres États insulaires des Caraïbes sont connus sur la scène du jeu et les casinos qui ont été autorisés ici sont souvent considérés comme fiables et dignes de confiance.

Conclusion : les crypto-casinos font partie du futur

On suppose que les casinos crypto seront encore plus fréquentés dans les années et décennies à venir. De plus en plus de personnes sont disposées à investir dans les crypto-monnaies et la variété des différentes offres de pièces augmente, même si ce n’est pas un investissement sûr. De plus, les réglementations étatiques ont provoqué un mécontentement envers les casinos en ligne classiques. Par conséquent, le casino crypto est considéré comme une méthode prometteuse pour que les joueurs poursuivent leur passion.

