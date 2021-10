Maintenant, vous pouvez faire du ski nautique et de l’exercice avec Supski | La vie

Pourquoi se limiter à l’aviron quand on peut faire une planche complète de différents exercices en extérieur et dans l’eau ?

Faire du sport à la maison, ou dans une salle de sport, c’est très bien, mais on ne reçoit pas les avantages de faire de l’exercice à l’extérieur.

L’air pur, le soleil, le contact avec la nature ont de multiples bienfaits, à la fois physiquement et psychologiquement.

Supski c’est quelque chose comme une machine d’exercice dans l’eau. Entre autres choses, vous pouvez aller skier sur l’eau. Jetez un œil à la vidéo pour voir comment cela fonctionne, c’est un système très curieux :

Supski est une planche gonflable qui a des rames spéciales qui combinent des bâtons de ski classiques avec un système de guide et de corde, afin que vous puissiez déplacez-vous dans l’eau comme si vous skiiez.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les mouvements à effectuer pour ramer sont identiques à ceux à skier.

C’était la première idée que son inventeur Guy Chaifetz a mise en pratique en 2015, mais elle a depuis évolué.

Maintenant, Supski est devenu un vrai appareil d’exercice sur l’eau.

En plus du ski debout, ces pagaies spéciales sont adaptées pour le faire assis et à genoux, pagayer en avant ou en arrière.

C’est-à-dire que même si vous ramez à reculons dans la direction opposée, la table avance…

Il y a aussi la possibilité d’utiliser pagaies conventionnelles. Et il existe différents accessoires pour accomplir des tâches plus détendues, comme la pêche.

Après 6 ans de développement, Supski cherche un financement sur Indiegogo pour pouvoir fabriquer.

La planche de ski et les pagaies, disponibles en différentes hauteurs, coûtent 648 euros. Il existe également des accessoires tels que des sièges ou des rames courtes et traditionnelles, moyennant un supplément de prix.

Une idée curieuse, même si pour le moment elle n’attire pas l’attention chez Indigogo, loin des plus de 129 000 dollars qu’elle espère récolter.

Mais vous avez encore deux mois pour l’obtenir.