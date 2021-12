Maintenant, vous pouvez simplement WhatsApp pour réserver un Uber en Inde : voici comment

WhatsApp : Voici un autre développement surprenant sur WhatsApp! La société de covoiturage, Uber, a annoncé jeudi 2 décembre que WhatsApp, propriété de Meta, pouvait désormais être utilisé pour réserver des trajets Uber en Inde. L’intégration de l’entreprise avec WhatsApp, l’application de messagerie extrêmement populaire, sera une première mondiale, a déclaré Uber.

« Uber et WhatsApp ont annoncé aujourd’hui un partenariat en Inde, permettant aux gens de réserver un trajet Uber via le chatbot WhatsApp officiel d’Uber. Cela rendra la réservation d’un trajet Uber aussi simple que l’envoi d’un message WhatsApp », a déclaré Uber.

Comment réserver un trajet Uber sur WhatsApp ?

Tout utilisateur de WhatsApp peut désormais réserver un trajet Uber en envoyant le numéro de compte professionnel d’Uber. La réservation peut également être effectuée en scannant un code QR ou en cliquant simplement sur un lien directement pour ouvrir un chat Uber WhatsApp. L’utilisateur devra alors fournir des lieux de prise en charge et de dépose en plus de choisir le type de trajet qu’il souhaite réserver. Le chatbot proposera ensuite des informations sur les tarifs, suivies de l’heure d’arrivée prévue.

Lisez aussi : L’application WhatsApp Windows obtient de nouvelles fonctionnalités avec la première mise à jour bêta : Détails

Est-ce disponible dans toute l’Inde?

Non. La fonctionnalité est actuellement déployée à titre pilote à Lucknow. L’installation sera bientôt étendue à d’autres villes, a indiqué la société. De plus, cette option pour réserver un trajet Uber via WhatsApp n’est actuellement disponible qu’en anglais. Il sera bientôt étendu à d’autres langues indiennes. WhatsApp, propriété de Meta, a également confirmé que le service est disponible pour les utilisateurs nouveaux et existants qui se sont inscrits avec un seul numéro de téléphone sur Uber.

Pas besoin de télécharger l’application Uber maintenant ?

Oui! Vous n’avez pas besoin de télécharger ou d’utiliser l’application Uber pour profiter de ce service. De l’enregistrement de l’utilisateur à la réservation d’un trajet et à l’obtention d’un reçu de voyage, toutes les fonctions seront prises en charge par l’interface de discussion WhatsApp. La société a également confirmé que les passagers bénéficieront des mêmes caractéristiques de sécurité et protections que ceux qui réservent directement des trajets à l’aide de l’application Uber. Vous pourrez suivre l’emplacement du chauffeur en route vers le point de prise en charge. Vous pouvez également parler au conducteur de manière anonyme en utilisant un numéro masqué, a confirmé la société.

Comment joindre Uber en cas d’urgence ?

Le flux de discussion WhatsApp informera également le motard des consignes de sécurité, telles que la façon de joindre Uber en cas d’urgence. Les passagers recevront un appel entrant de l’équipe d’assistance clientèle d’Uber au cas où ils sélectionneraient l’option « d’urgence » pendant le voyage. Les coureurs auront également accès à son numéro de ligne de sécurité à appeler, en cas de besoin, jusqu’à 30 minutes après la fin du voyage.

Lisez aussi: La limite de temps de la fonctionnalité « supprimer pour tout le monde » de WhatsApp pourrait bientôt être prolongée au-delà de 7 jours

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.