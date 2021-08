Maintenant, vous pouvez vous sentir comme un astronaute dans cette mission simulée vers Mars de la NASA, et ce sont les exigences | Vie

Si vous voulez vous sentir comme un astronaute et vivre à l’extrême comme eux, vous pourriez être intéressé par ce programme de la NASA.

Certes, quand vous étiez petit, vous rêviez d’être astronaute, de marcher sur la Lune, d’aller sur la planète rouge et même de visiter l’une des lunes de Jupiter ou de Saturne, mais quand vous avez grandi, tous ces rêves ont été brisés, jusqu’à aujourd’hui.

La NASA a rapporté il y a quelques heures qui recherchent des hommes et des femmes pour un nouveau plan pour envoyer des humains sur Mars, d’ici 2037. L’agence spatiale américaine recherche des « personnes très motivées » pour participer à la simulation de la surface de Mars pendant un an au Texas, devant vivre dans un module préfabriqué en impression 3D de 157,9 m² appelé Mars Dune Alpha, et que ce n’est pas exactement un hôtel.

Ce programme comprendra trois simulations, la première à partir de 2022, et chacune impliquera jusqu’à quatre membres d’équipage où ils devront passer 365 jours complètement isolés de la civilisation dans cet environnement qui simule les conditions hypothétiques de la planète Mars.

L’annonce peut indiquer que “l’habitat simulera les défis d’une mission sur Mars, y compris les limitations de ressources, les pannes d’équipement, les retards de communication et d’autres facteurs de stress environnementaux”.

Ces faux astronautes devront non seulement vivre dans ces conditions, mais devront également effectuer une multitude de tâches telles que des sorties dans l’espace simulées, des recherches scientifiques, l’utilisation de la réalité virtuelle et des contrôles robotiques et des échanges de communication, en anglais.

Si vous êtes intéressé, sachez que les candidatures sont actuellement ouvertes et ils le seront jusqu’au 12 septembre 2021. Bien sûr, il existe des exigences très strictes, comme avoir entre 30 et 55 ans, être citoyen américain ou résident permanent, posséder une maîtrise dans un domaine STEM et avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle connexe. De plus, tous les candidats devront d’abord passer par une simulation complète d’astronaute de la NASA et être vaccinés contre COVID-19.

Mais ils ne seront pas vraiment sur la planète rouge, mais toute cette enceinte préfabriquée imprimée en 3D sera construite dans le Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, Texas, y compris des postes de travail, des installations médicales et un endroit pour cultiver des aliments.

Chacun des participants à ces programmes aura sa propre chambre située à une extrémité de l’habitat et l’autre côté de l’habitat sera dédié aux postes de travail, aux stations médicales et aux stations de culture vivrière.

Ce que la NASA entend avec ce programme est d’avoir des informations et des connaissances plus précieuses pour évaluer le système d’alimentation spatiale de la NASA, ainsi que les résultats de performance et la santé physique et comportementale des membres.