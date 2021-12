Maintenant, Yuvraj Singh saute dans le train NFT ; pour lancer ses objets de collection de cricket ce Noël

Dinesh Karthik, Rishabh Pant, Zaheer Khan, Sunil Gavaskar faisaient partie des joueurs de cricket qui avaient annoncé leur NFT. (Image : Yuvraj Singh/Twitter)

L’ancien joueur de cricket indien et membre de l’équipe gagnante de la Coupe du monde de 2011 Yuvraj Singh est le dernier venu dans la communauté croissante de célébrités du cricket et de Bollywood en lançant leurs collections de jetons non fongibles (NFT). Célébrant dimanche son 40e anniversaire, le joueur de cricket, qui a fracassé six six en un over par l’Anglais Stuart Broad lors de la Coupe du monde T20 2007, a déclaré qu’il lancerait sa collection NFT ce Noël sur la place de marché NFT Colexion dans laquelle il avait investi récemment.

«Être là du ballon 1 au moment où j’ai décidé de raccrocher mon maillot, les fans ont toujours été avec moi. Merci d’avoir encouragé mes hauts et de me donner de la force dans mes bas. Le jour de mon anniversaire, je suis fier d’annoncer un cadeau spécial pour la collection u-Yuvraj Singh NFT en partenariat avec @colexionNFT », a tweeté Singh. Colexion avait déjà collaboré avec Pankaj Advani, Glenn Maxwell et Brendon McCullum.

Un certain nombre de célébrités s’étaient tournées vers le lancement de leurs souvenirs numériques pour profiter de l’engouement croissant autour des NFT et engranger des bénéfices tels qu’Amitabh Bachchan, Salman Khan, Dinesh Karthik, Manish Malhotra, Rishabh Pant, Sunny Leone, Zaheer Khan, Sunil Gavaskar et Suite.

« Les NFT sont capables de transformer l’industrie des arts créatifs d’une manière qui profitera à tous les acteurs de l’industrie. Les NFT convertissent les œuvres d’art créatives en actifs numériques qui peuvent être échangés sur un réseau blockchain hautement sécurisé. Les NFT permettent également aux artistes de vendre leur travail virtuellement sans avoir à procéder à une vente aux enchères physique et le fait que les NFT ne peuvent pas être dupliqués rend l’œuvre d’art très unique et crée une valeur monétaire plus élevée. En Inde, les NFT en sont encore à leurs balbutiements, mais avec une icône mondiale comme Amitabh Bachchan qui approuve les NFT, nous pouvons nous attendre à une augmentation massive de l’adoption des NFT en Inde », a déclaré Jay Hao, PDG d’OKEx.com à Financial Express Online.

Lisez aussi : Annonces cryptographiques : en assurant des rendements élevés, l’industrie tue la poule aux œufs d’or, déclare le directeur de Visa India

Paris Hilton, Lindsay Lohan, le groupe de rock Kings of Leon, le skateur Tony Hawk, Snoop Dogg, le rappeur Azealia Banks, le chanteur écossais Lewis Capaldi et d’autres célébrités étrangères auraient déjà lancé leurs NFT. Essentiellement un actif numérique, les NFT existent sur Blockchain et représentent différents objets de collection tels que des œuvres d’art numériques qui sont uniques et ne peuvent pas être échangés contrairement aux crypto-monnaies. NFT a été le mot de l’année du dictionnaire Collins car il a enregistré une augmentation « météorique » de 11 000 % de son utilisation en 2021.

Cependant, comme les cryptos, les NFT ne sont actuellement pas réglementés en Inde. En réponse à une question au Parlement récemment sur l’existence d’un cadre juridique distinct pour les TVN en Inde, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré : « Pour le moment, je ne peux peut-être pas dire qu’il y aura un cadre distinct ou non, mais certainement toutes ces questions sont en cours de discussion. Le gouvernement présentera probablement le projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique officielle au cours de la session d’hiver en cours.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.