Maintenez “ acheter ” sur Crisil avec un TP révisé de Rs 2,261

Domestique sain, robuste GAC. Pour le T1CY21, les revenus des notations ont augmenté de 12% en glissement annuel, grâce à une croissance de 6% des notations nationales grâce à des frais de surveillance élevés et à l’ajout de nouveaux clients.

Par Edelweiss Securities

Le chiffre d’affaires de CRISIL au premier trimestre de l’exercice 21 a augmenté de 16% en glissement annuel à 4,9 milliards de roupies (en ligne), grâce à de fortes ventes dans tous les segments. Cela a été mené par une poussée de 18% sur un an dans la recherche (7% ajustés pour l’acquisition de Greenwich); et les cotes ont augmenté de 12%. L’Ebitda a augmenté de 15% en glissement annuel (en ligne) à 1,3 milliard de dollars. PAT était de 14% en dessous de l’estimation en raison de la baisse des autres revenus en raison de l’impact du forex. Alors que nous pensons, ainsi que la direction, que les affaires nationales pourraient voir une reprise retardée, Crisil est bien placé pour capitaliser sur la reprise mondiale en cours (60% du chiffre d’affaires global). En raison de la baisse des revenus du MEIS et de la baisse du taux de change, nous révisons à la baisse les bénéfices CY21E de 8%. Maintenez “ acheter ” avec un TP révisé de 2261 Rs, valorisant le stock à 37x le BPA de juin 2022E.

Notes: Sain domestique, robuste GAC. Pour le T1CY21, les revenus des notations ont augmenté de 12% en glissement annuel, grâce à une croissance de 6% des notations nationales grâce à des frais de surveillance élevés et à l’ajout de nouveaux clients. Nous pensons que Crisil est susceptible d’avoir gagné des parts de marché dans un environnement de crédit faible avec des émissions en baisse en termes de quantum et d’émetteurs. Le Global Analytical Center (GAC) a enregistré une forte croissance grâce à l’approfondissement de la couverture, au renforcement du soutien aux offres ESG et aux initiatives d’automatisation. La marge d’ebit segmentaire a augmenté de 399 points de base en glissement annuel à 47% au premier trimestre de l’exercice 21, grâce à la croissance des activités domestiques à forte marge. Avec la deuxième vague Covid, la reprise de l’activité domestique devrait, à notre avis, être en arrière-plan.

Recherche. Prendre de l’élan; croissance des bénéfices attendue. Les ventes de recherche ont augmenté de 18% en glissement annuel, tirées par la croissance de l’activité Global Research & Risk Solutions (GR&RS) tirée par les mandats existants et nouveaux dans les domaines de la transformation, du changement et des offres réglementaires. Contribution de Greenwich, qui a vu une bonne traction pour son analyse de la voix du client. Reprise soutenue en Inde Recherche, qui a vu une demande accrue de données, de recherche et d’analyse soutenue par une reprise de l’activité industrielle et des marchés financiers.

Alors que la marge EBIT a chuté de 403 points de base en glissement annuel à 17,0% en raison d’un impact de change défavorable et des pertes de Greenwich, les synergies devraient démarrer dès H2CY21.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.