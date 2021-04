« Nous apprécions la forte présence de Sobha sur le marché immobilier du sud de l’Inde et ses solides capacités d’exécution. »

Par Edelweiss Securities

Sobha a enregistré les meilleures préventes de son histoire au T4FY21, alimentées par une forte demande dans tous les segments. Les volumes ont bondi à 1,3 msf (+ 18% QoQ et 48% YoY); en valeur, les ventes (part de l’entreprise) se sont élevées à Rs 8,7 milliards (en hausse de 29% QoQ et 58% YoY) aidées par une réalisation plus élevée (jusqu’à 5% YoY). Le volume des ventes de l’exercice 21 à ~ 4 msf était stable en glissement annuel, tandis que la valeur des ventes (part de l’entreprise) était en hausse de 4% en glissement annuel malgré le blocage. La société a lancé des projets d’environ 3,0 millions de pieds carrés au cours du trimestre (~ 3,2 millions de mètres carrés en FY21). La demande de logements rebondissant fortement, nous prévoyons que la dynamique des ventes restera forte à court terme. Maintenez «acheter» avec un prix cible révisé basé sur le SOTP de Rs 572 (Rs 555 plus tôt).

La dynamique des ventes prend de l’ampleur: Bengaluru a contribué à hauteur de 67%. Le nouveau volume des ventes a augmenté dans la plupart des villes; les ventes à Bengaluru ont récupéré 13% du TQ et ont contribué pour 67% aux ventes globales. Les autres villes qui ont enregistré une forte croissance de QoQ incluent Gurugram (91% QoQ), Pune (130% QoQ) et Kochi (268% QoQ). Bengaluru, Gurugram et Kochi ont représenté au total 88% des ventes au cours du trimestre. Bengaluru a contribué pour ~ 67% aux volumes de ventes de FY21; à l’exception de Bengaluru, la contribution totale des autres régions aux ventes au cours de l’exercice 21 a été la veille la plus élevée.

La réalisation des prix augmente de 5% en glissement annuel: La réalisation moyenne des prix au cours du T4FY21 a bondi de 5% en glissement annuel (2% en T / T) à ~ 8 000 / sft – le plus haut des huit derniers trimestres. Cela s’explique en partie par l’évolution du mix produits et en partie par les hausses de prix prises par l’entreprise dans certains projets. Les réalisations au cours de l’exercice 21 ont bondi de 10% sur un an en moyenne.

Les nouveaux lancements, les flux de trésorerie et la dette restent des éléments clés à surveiller: Sobha a lancé trois projets de logement couvrant 2,77 m² et 0,27 m² d’espace commercial au cours du trimestre. Il s’attend à ce que l’activité de lancement reste saine à l’avenir. L’accent mis par l’entreprise sur la gestion des flux de trésorerie l’a aidée à réduire sa dette nette au cours du trimestre.

Perspectives et évaluations: Clé du bilan; maintenir «acheter». Comme souligné dans notre rapport sectoriel complet, Immobilier – La charge de la brigade de consolidation, la consolidation pilotée par RERA crée des opportunités de croissance pour des acteurs organisés tels que Sobha.

Nous apprécions la forte présence de Sobha sur le marché immobilier de l’Inde du Sud et ses solides capacités d’exécution. La reprise de la demande de logements (voir Hot Property – Rising like a phoenix), l’accent mis par Sobha sur les flux de trésorerie et l’expansion géographique devrait le maintenir en bonne place. L’amélioration des flux de trésorerie est, à notre avis, l’un des principaux catalyseurs des actions. Nous maintenons « BUY / SN » avec un prix cible révisé basé sur le SOTP de 572 INR / action tout en reportant l’évaluation à septembre 2022E. Nous calculons le TP en appliquant une remise de 10% à sa valeur liquidative de 589 INR / action pour l’entreprise résidentielle plus la valeur de l’entreprise contractuelle.

