Equitas a annoncé une croissance modérée des prêts, impactée par des décaissements modérés, en raison des blocages régionaux.

Equitas Small Finance Bank a publié sa mise à jour pour le 1QFY22. Voici les principaux faits saillants : Equitas Small Finance Bank a annoncé une croissance de 14,6% en glissement annuel (QoQ globalement stable) des avances brutes à ~ Rs 178b. Les tendances modérées étaient principalement attribuables aux blocages dans les principaux États/territoires, qui ont entraîné des décaissements modérés de Rs 12,7b (environ 50 % de baisse du QoQ). Cependant, sur une base annuelle, il a signalé une augmentation d’environ 125 %. Sur le front du passif, le total des dépôts a augmenté de ~45% en glissement annuel / ~4% en glissement trimestriel à Rs 171b. Ceci est principalement dû à une croissance robuste de CASA d’environ 189 % en glissement annuel (21 % en glissement trimestriel) ; ainsi, le ratio CASA s’est amélioré à 39,7% (v/s 34,2% en 4QFY21 et 20% en 1QFY21).

Sur le front de la qualité des actifs, les tendances d’efficacité de la collecte ont fortement baissé à 77,8% en mai’21 (v/s 108,5% en mars’21 et 105,2% en avril’21). Cependant, ils ont montré une certaine reprise à 83,5% en juin’21. Parmi les segments, les tendances de recouvrement dans le portefeuille des IMF ont baissé à 66,9% en juin 21 (v/s 93,4% en mars 21, 88,8% en avril 21 et 63,6% en mai 21) ; les tendances de recouvrement ont montré une forte reprise des prêts aux petites entreprises / financement de véhicules à ~85,1%/~89,3% en juin 21 (v/s ~76,8%/~67,3% en mai 21).

Évaluation et avis : Equitas a fait état d’une croissance modérée des prêts, impactée par des décaissements modérés, en raison des blocages régionaux. Cependant, la croissance des dépôts reste robuste, tirée par la bonne traction des dépôts CASA, le ratio CASA atteignant ~ 40 %. Sur le front de la qualité des actifs, l’efficacité de la collecte a fortement diminué en mai 21 dans tous les segments, mais a montré une reprise dans les segments des prêts aux véhicules et aux petites entreprises en juin 21. Cependant, l’efficacité de la collecte dans le portefeuille des IMF a fortement diminué. Dans l’ensemble, les tendances de la collecte seraient un élément contrôlable clé à court terme. Nous maintenons une cote BUY, avec un TP de Rs 110 (1x FY23E ABV).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.