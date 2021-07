Le segment des appareils de commutation qui a la marge EBIT la plus élevée a enregistré une croissance des revenus de 98,4 %, ce qui a entraîné une amélioration globale de la marge.

Havells a fait état d’un T1FY22 plus solide que les estimations consensuelles. Malgré les fortes pressions inflationnistes, la société a pu améliorer sa marge brute de 90 points de base

YoY en raison (1) d’un meilleur mix de revenus, (2) de hausses de prix sélectives dans tous les segments et (3) d’initiatives de réduction des coûts. La société a gagné des parts de marché dans la plupart des segments (à notre avis) car ses hausses de prix étaient relativement inférieures à celles des acteurs non organisés/plus petits. Pour l’avenir, nous modélisons la reprise des revenus/la rentabilité de Lloyd qui a été affectée en raison du verrouillage pendant la saison estivale clé. Nous modélisons Havells pour qu’il rapporte un TCAC PAT de 19,3 % sur les exercices 21 à 23 avec : (1) une forte croissance des volumes, (2) des hausses de prix à un chiffre et (3) les avantages des initiatives de réduction des coûts et de la reprise à Lloyd. Nous restons structurellement positifs sur la société en raison de ses avantages concurrentiels et de ses opportunités de croissance dans les biens de consommation durables. Maintenez BUY avec un prix cible basé sur le DCF de Rs 1 320 (56x FY23E; Antérieur TP-` 1 198).

Performances du premier trimestre de l’exercice 22 : Havells a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires, de son EBITDA et de son PAT de 75,9 %, 170,0% et 268,5%, respectivement, en glissement annuel. Le chiffre d’affaires sur deux ans et le TCAC PAT étaient respectivement de -2% et 15,3%. Nous pensons que (1) une forte consommation des consommateurs, (2) des gains de parts de marché grâce à des acteurs plus petits/non organisés, (3) des hausses de prix à un chiffre moyen-élevé pour tous les produits et (4) une base favorable ont contribué à une forte croissance des revenus. Les marges brutes et EBITDA ont augmenté de 90 points de base et 470 points de base, respectivement, en raison de hausses de prix opportunes et d’initiatives de réduction des coûts.

Forte croissance dans tous les segments : les taux de croissance du chiffre d’affaires par segment ont été les suivants : appareillages de commutation 98,4 %, câbles 75,0 %, éclairage et luminaires 50,7 %, biens de consommation électriques durables 91 % et Lloyd Consumer 62,5 %. Bien qu’il y ait un fort prélèvement par les consommateurs, la reprise des investissements publics et privés entraîne également une forte croissance du portefeuille industriel et d’infrastructure.

Meilleur mix de revenus et acceptation des hausses de prix par les consommateurs : le segment des appareils de commutation qui a la marge EBIT la plus élevée a enregistré une croissance des revenus de 98,4 %, entraînant une amélioration globale de la marge. Nous pensons également que les hausses de prix de Havells sont largement acceptées par le commerce/les consommateurs avec un impact négligeable sur les prélèvements.

