A retenir : HDFC Bank UPFed en 2021 car elle n’a pas répondu aux attentes des investisseurs en raison d’un chiffre d’affaires plus lent, de reculs en matière de technologie et de conformité, de la montée en puissance de l’ICICIB (qui se négociait à des valeurs nettement inférieures) et de l’OWT propre de HDFCB dans les portefeuilles FII. 2022 peut être une année de retour si elle peut maintenir l’élan sur la croissance des prêts aux particuliers/PME, ce qui aidera le chiffre d’affaires et resserrera les processus pour éviter les objectifs personnels. Le rapport risque-rendement est attrayant et fait partie de nos meilleurs choix sectoriels avec un prix cible de 2 070 roupies.

2021 a été une année d’UPFance : En comparaison avec les rendements de 14% de l’indice bancaire 2021, le rendement de la HDFC Bank à 4% était décevant. Ce fut une année oubliable pour la banque en raison d’une croissance plus lente du chiffre d’affaires (reflétant des prêts aux particuliers/PME plus faibles), d’un recul des aspects technologiques et de conformité, de la montée en puissance de l’ICICIB qui était considérée comme une banque meilleure et moins chère et de la propreté de HDFCB. OWT dans les portefeuilles FII (car il ne fait pas partie des indices de référence clés).

2022 peut être une année de retour : 2022 peut être une année de retour pour la HDFC Bank si elle parvient à maintenir l’élan de croissance des commerces de détail/des PME, ce qui aidera le chiffre d’affaires et renforcera les processus/la conformité. La dynamique de croissance dans le segment des commerces de détail/PME s’est accélérée depuis le 2TFX22 avec une croissance de 5 à 7 % en TQ et de 4 à 6 % en TQ au 3T. Nous pensons que la dynamique s’est largement maintenue, ce qui devrait favoriser l’amélioration de la croissance du NII de 12% en glissement annuel au 2T à 17% en FY23. Le resserrement des processus internes ainsi que les aspects technologiques aideront à éviter les objectifs personnels sous la forme d’action de RBI et/ou d’expérience client. La levée des restrictions de RBI sur les nouvelles initiatives numériques aidera à déployer de nouvelles plateformes, dont beaucoup sont presque prêtes à être lancées.

Les investisseurs évalueront par rapport à ICICI Bank : Depuis 2021, nous pensons qu’ICICI Bank est devenue une meilleure banque/action pour les investisseurs grâce à une croissance améliorée, la concrétisation des investissements dans les PME et les plateformes technologiques et beaucoup moins de reculs sur les questions technologiques/réglementaires. Nous pensons que HDFC Bank continuera d’être comparée à ICICI Bank jusqu’en 2022, d’autant plus qu’ICICI Bank se négocie avec une remise de 20 à 25 % par rapport à HDFCB. Nous nous attendons à ce que HDFC Bank réduise l’écart de croissance et maintienne son ROE plus élevé, ce qui sera la clé des rendements composés de HDFC Bank.

Maintenir Acheter : Nous avions récemment inclus HDFC Bank parmi les meilleurs choix du secteur, car sa valorisation à 3x 12m PB ajusté à terme est maintenant à une décote par rapport à la moyenne sur 5 ans et 18% de TCAC dans les bénéfices et un ROE de 17-18% offrira une composition saine. Notre prix cible de Rs 2 070 est basé sur le SOTP qui inclut la valeur de la banque à 3,7x le PB ajusté du 23 septembre et 92 $ US sur l’ADR.

