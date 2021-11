ACHETER des séjours : tout en étant attentifs aux développements et à la qualité du portefeuille dans le segment des IMF, nous conservons nos estimations de bénéfices

A retenir : Les reportages des médias ont soulevé 3 problèmes concernant les prêts de l’IIB aux IMF couvrant la gouvernance, le renouvellement permanent et les défaillances des prêts signalés par le vice-président sortant. La direction a précisé que les prêts étaient conformes aux normes sans reconduction.

Il a admis avoir eu un problème technique le 21 mai sur 84 000 prêts, mais cela n’a pas été fait pour régulariser les prêts et o/s représente 0,1% des prêts des IMF. Il peut effectuer un audit indépendant pour apaiser les inquiétudes. La gestion de l’attrition au plus haut niveau peut être un défi. Aucun changement dans les ests; ACHETER.

Les problèmes soulevés : Un article de presse (Economic Times, 5 novembre 2021) a souligné 3 problèmes clés : (1) agissant en tant que lanceurs d’alerte, des cadres supérieurs de la branche de microfinancement de l’IIB (BFIL) ont alerté la RBI sur le renouvellement des prêts après Covid-19, (2) les déchéances dans la gestion des risques et l’absence de comités d’audit pour les prêts BFIL/IMF, et (3) l’inquiétude soulevée par M. MR Rao (qui a récemment quitté son poste de président non exécutif pour être conseiller de la société) qu’en mai-21 c.84k des prêts ont été offerts sans le consentement des clients et peut-être consentis pour consolider les taux de remboursement.

Précision de la direction : Gestion a précisé que les prêts gérés par BFIL sont agréés par IIB et conformes à la réglementation. BFIL dispose d’un Comité exécutif de gestion des risques qui se réunit tous les mois. En outre, la banque n’a pas autorisé le renouvellement des prêts et pendant Covid-19 a offert 3 options aux emprunteurs : (1) des liquidités jusqu’à 20 % des prêts dans le cadre de l’ECLGS du gouvernement – 6 milliards de roupies ou 2 % des prêts des IMF, (2) des prêts restructurés – 3% des prêts des IMF, et (3) des prêts avec une durée plus longue / un IME inférieur aux emprunteurs qui ont prépayé des cotisations (après une période de refroidissement de 3 à 7 jours) de 7 milliards de roupies (2,5% des prêts des IMF).

Il a précisé qu’au 21 mai, il y avait eu un problème technique sur le décaissement d’environ 84 000 prêts, un bogue ayant dépassé la vérification de l’emprunteur basée sur l’OTP avant le décaissement. Il n’y avait pas de modèle défini ici et cela s’est produit sur une base pan-indienne; le comportement de ces prêts est similaire à celui des prêts globaux.

Cela a depuis été corrigé et seuls 26k clients restent actifs avec des prêts de Rs 340m (0,12 % des prêts des IMF). Gestion mène un audit interne et peut nommer des auditeurs indépendants/externes pour examen, ce qui devrait apaiser les inquiétudes des investisseurs. Les recouvrements et les arriérés de prêts des IMF s’améliorent, il n’y a donc aucun changement dans les prévisions de coûts de crédit pour ce segment (6-8%) ou le portefeuille global (2,4-2,5% au cours de l’EX22E, y compris la provision pour Voda-Idea).

BFIL senior mgt en mouvement? La planification de la succession est la clé de BFIL/IIB : BFIL constate des changements dans les postes de direction : (1) récemment, le président non exécutif M. MR Rao est passé à un rôle consultatif, et (2) les rapports des médias (par exemple, CNBC TV-18, 6 novembre 2021) a indiqué que son PDG (M. Shalabh Saxena) et son directeur financier (Ashish Damani) pourraient rejoindre une autre IMF cotée, Spandana Sphoorty.

Gestion a précisé que même si la banque n’a reçu aucune démission, elle dispose d’un plan de succession et de suffisamment de talents au sein de l’entreprise. Nous pensons que les changements de direction/d’équipe seront un enjeu clé à gérer, notamment en cas de sorties multiples.

ACHETER des séjours : Tout en étant attentifs aux évolutions et à la qualité du portefeuille dans le segment des IMF, nous conservons nos estimations de bénéfices. Nous maintenons notre objectif d’achat et de prix de Rs 1400 sur la base d’un PB ajusté de 1,9x Sep-23E.

