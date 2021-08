in

Nous réitérons notre note d’ACHAT avec un TP de Rs 525/action (1,1x FY23E BVPS).

Mlle à travers le conseil d’administration ; la qualité des actifs surprend négativement : le PAT a baissé de 81 % en glissement annuel (78 % de manque) à Rs 1,5 milliard au 1QFY22. Des coûts de financement plus élevés que l’estimation de Rs 36b ont conduit à un échec de 13% sur notre estimation NII. Des coûts de crédit élevés de Rs 8,3b (est. Rs 4,5b) ajoutés au grand échec PAT. Les importantes révisions salariales entreprises au cours du premier trimestre de l’exercice 22 ont entraîné une augmentation des dépenses d’exploitation, entraînant une faible performance d’exploitation (échec PPOP de 23% à Rs 10,3b. Ajusté pour la révision des salaires, il s’agissait d’un échec de 13%).

Il a enregistré une croissance saine des prêts au logement. Cependant, la croissance du LAP et du livre des développeurs a ralenti. L’efficacité de la collecte s’est améliorée à 98% en juin 21. La qualité des actifs a surpris négativement, avec une forte hausse (+44% QoQ) de GS3 à Rs 138b. GS3 a augmenté à 5,9% v/s 4,1% QoQ. Le ratio de couverture GS3 a baissé de 650 pb QoQ à ~33%. Le pool total restructuré s’élevait à Rs 53,5 milliards (2,3 % des prêts), dont une grande partie (Rs 47 milliards) est constituée de prêts aux constructeurs.

Bien que la dégradation de la qualité des actifs ait été prononcée, nous tirons du réconfort de la capacité de la LICHF à s’approvisionner en passifs à faible coût (en raison de sa forte filiation), d’un cycle de financement du logement favorable et d’un RoE de 11 à 12 %. La valorisation à 0,9x FY23E P/BV est attractive. Même si la LICHF travaille toujours avec les bourses pour résoudre les problèmes liés à l’augmentation de capital, nous en tenons compte dans nos estimations. Nous réitérons notre note d’ACHAT avec un TP de Rs 525/action (1,1x FY23E BVPS).

La deuxième vague de COVID a un impact sur l’activité commerciale ; décaissements touchés : les décaissements de prêts immobiliers/LAP/prêts à la construction se sont élevés à 76,5 milliards de roupies/ 7,65 milliards de roupies/ 2,4 milliards de roupies et représentaient 40 %/ 35 %/ 20 % des niveaux de 4QFY21. Le portefeuille de prêts total était stable en QoQ à Rs 2,32t (en hausse de 11% en glissement annuel). La composition des prêts au 1TFY22 a légèrement penché en faveur des prêts immobiliers d’environ 78,3 %. La part des décaissements des villes autres que les sept premières continue de baisser à 56% contre 61%/58% au 3T/4QFY21.

Faits saillants du commentaire de la direction : La direction s’attend à un taux d’exécution du volume de décaissement plus élevé au cours du 2QFY22 (similaire au 4QFY21). Une fois tous les quatre ans, il y a une révision des salaires. LICHF a payé Rs 1,3 milliard d’arriérés en 1QFY22. Il s’attend à une augmentation de 15% en glissement annuel des dépenses de personnel au cours de l’exercice 22.

Évaluation et point de vue : nous nous attendons à ce que les problèmes de capitalisation/d’effet de levier pour LICHF soient aplanis une fois qu’ils seront en mesure de résoudre l’impasse sur l’augmentation de capital avec les bourses. Cependant, la qualité des actifs nous a surpris négativement. Compte tenu de sa filiation, elle a été en mesure de lever des capitaux d’emprunt à des taux bas, ce qui devrait maintenir une marge saine dans un environnement hautement concurrentiel.

Nous avons réduit notre estimation du BPA pour l’exercice 22E d’environ 40 % pour tenir compte de l’augmentation des charges d’exploitation (en raison de l’impact ponctuel des révisions salariales) et des coûts de crédit élevés. Alors que nous nous attendons à ce que l’EX22E soit impacté, nous estimons à environ 1,1 %/12 % de RoA/RoE au cours de l’EX23E, après avoir pris en compte l’impact probable de l’attribution préférentielle de nouvelles actions au promoteur. Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP de Rs 525/action (1,1x FY23E BVPS).

