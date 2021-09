Cette décision est en phase avec la demande d’espaces plus grands et abordables, et une bonne traction pour les prêts d’un montant de 5 à 20 millions de roupies.

LIC Housing Finance (LICHF) est l’une des plus grandes sociétés de financement du logement en Inde avec un vaste réseau de distribution.

Tarifs spéciaux pour capter la demande : La LICHF a étendu son taux de prêt immobilier le plus bas de 6,66% pour les fêtes de fin d’année aux emprunteurs ayant un score CIBIL de 700 et plus, pour des prêts jusqu’à 20 millions de Rs (la limite antérieure était de 5 millions de Rs). En segmentant les emprunteurs en fonction de leur score CIBIL, quelle que soit la catégorie d’emploi, la LICHF vise à répondre à une base d’emprunteurs plus large.

Accélération de la croissance des décaissements : La demande de prêts immobiliers aux particuliers a été impactée par des blocages localisés au 1TFY22. Néanmoins, les décaissements de prêts immobiliers individuels ont largement dépassé les niveaux annuels. Nous prévoyons que la demande refoulée sera prononcée au cours des neuf mois restants de l’exercice en cours, entraînant une croissance saine des décaissements pour l’exercice 22.

Nous prévoyons un TCAC du portefeuille de prêts de 11 % sur les exercices 21-24E. Depuis juin 21, il y a eu une amélioration de l’activité économique, et l’efficacité de la collecte s’est également améliorée à 98%, ce qui est encourageant. La forte hausse des prêts Stage 3 est préoccupante. La même chose s’est exacerbée en raison de l’impact de la deuxième vague de Covid-19. Nous estimons maintenant un coût du crédit de ~85pb/60pb en FY22E/FY23E.

La baisse du coût des fonds aide les spreads : Après la crise de liquidité de septembre 2018, la filiation et la notation de crédit ont été d’une importance primordiale pour les NBFC/HFC. LICHF est bien placé sur ce front. Son CoF incrémentiel s’élevait à ~5% en 1QFY22. Avec une baisse du CoF, il devrait être en mesure de maintenir des spreads stables dans le sillage de la pression sur les prix des banques. Nous nous attendons à ce que cet avantage inférieur du CoF se maintienne, en particulier dans le contexte d’un coût plus élevé des MNT de 250 à 280 milliards de dollars dont le prix est revu à la baisse au cours de l’EX22 et d’une injection de capitaux propres de LIC.

Un partenariat de bon augure pour la LICHF : India Post Payments Bank (IPPB) et LICHF ont récemment annoncé un partenariat stratégique pour fournir des produits de prêt immobilier à plus de 45 millions de clients d’IPPB. Grâce à son réseau solide et étendu de 650 agences et de plus de 136 000 points d’accès bancaires, IPPB rendra les produits de prêt immobilier de LICHF accessibles à l’ensemble de ses clients en Inde. L’alliance permettra également à LICHF d’accéder à la main-d’œuvre sur le terrain de l’IPPB, composée de près de 200 000 employés postaux équipés de micro-distributeurs automatiques de billets et d’appareils biométriques via son service innovant de banque à domicile. Cela jouera un rôle important dans l’offre de prêts au logement de la LICHF.

Évaluation et vue : Avec l’achèvement de l’attribution préférentielle de fonds propres à son promoteur LIC, les problèmes de capitalisation/d’effet de levier pour LICHF ont maintenant été aplanis. Compte tenu de sa filiation, elle a été en mesure de lever des capitaux d’emprunt à des taux bas, ce qui devrait maintenir une marge saine dans un environnement hautement concurrentiel. Bien que la dégradation de la qualité des actifs ait été prononcée jusqu’à présent, nous sommes rassurés par la capacité de la LICHF à trouver des passifs à faible coût, un cycle de financement du logement favorable et un RoE de 11 à 12 %. Alors que nous nous attendons à ce que l’EX22E soit impacté, nous estimons à environ 1,1 %/12 % le RoA/RoE sur l’EX23E, après avoir inscrit l’attribution préférentielle de nouvelles actions au promoteur. Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP de Rs 525/action (1,1x FY23E BVPS).

