Commerce international : Il a affiché une croissance de change constante dans les années 20. Le Bangladesh a maintenu sa dynamique de croissance, tandis qu’une reprise généralisée a été observée sur d’autres marchés.

Faits saillants de la mise à jour pré-trimestrielle de Marico pour le 1QFY22 : Les trois premières semaines d’avril 21 ont vu la poursuite de la dynamique de la demande à partir de mars 21. La même chose a été perturbée en raison de la deuxième vague de Covid qui a touché le pays. Alors que la santé publique a été plus durement touchée cette fois-ci, alors que la pandémie avançait dans les zones rurales, l’impact sur l’entreprise a été moindre que la première vague de l’année dernière. En effet, les chaînes d’approvisionnement étaient équipées pour faire face à des fermetures localisées et échelonnées, tandis que les magasins de détail étaient autorisés à fonctionner pendant un nombre limité d’heures par jour.

La demande dans le sud et l’ouest de l’Inde, qui sont des régions relativement plus importantes pour Marico, a été particulièrement plus lente en raison d’un nombre de cas plus important et de restrictions de verrouillage étendues. La société a constaté une amélioration des tendances de la demande depuis début juin 21, car les taux de positivité ont chuté et en raison des progrès constants de la campagne de vaccination à l’échelle nationale.

Activité domestique : l’activité indienne de Marico a enregistré une croissance des revenus de plus de 30 %, soutenue par une forte croissance des volumes à deux chiffres au 1TFY22, bien que sur une base plus faible. Parachute livré en avance sur les attentes à moyen terme. Les huiles comestibles de saffola ont affiché une croissance des volumes inférieure à deux chiffres, malgré une base élevée.

La franchise d’huiles capillaires à valeur ajoutée (VAHO) a connu une reprise, quoique sur une base faible, en raison de contraintes de facturation pendant la majeure partie d’avril 20. Le chiffre d’affaires de l’activité Foods a plus que doublé en glissement annuel, la franchise avoine poursuivant sa forte dynamique et les lancements récents se développant bien, en ligne avec ses attentes à moyen terme. Le portefeuille Premium Personal Care s’est fortement redressé par rapport à l’année dernière, mais a terminé en dessous des niveaux d’avant Covid.

Perspectives : Bien qu’il y ait des appréhensions d’une troisième vague de Covid, la direction est suffisamment préparée pour faire face à toute perturbation de l’environnement commercial qui en résulterait. Il maintient son aspiration à générer une croissance durable et rentable tirée par les volumes à moyen terme, tirée par le renforcement du capital marque dans ses franchises de base et la mise à l’échelle progressive de nouveaux moteurs de croissance.

Évaluation et vue : le portefeuille de produits résilients de Marico a enregistré des performances impressionnantes dans toutes les catégories, l’activité nationale enregistrant une forte croissance des volumes à deux chiffres, même si la majeure partie du 1QFY22 a été perturbée par les blocages dirigés par Covid. La croissance en parachute est très encourageante. Le portefeuille d’aliments et d’huiles comestibles devrait continuer sur sa lancée de croissance, avec une plus grande concentration des consommateurs sur les produits de santé, d’hygiène et de renforcement de l’immunité. Profitant de ce vent arrière, elle lance de nouveaux produits dans ces catégories, dont le succès sera critique pour la croissance à moyen terme (même si elle a connu un succès limité jusqu’à présent).

Le rebond continu de VAHO est positif et d’autres commentaires doivent être surveillés. Les perspectives de son activité internationale s’améliorent. Les coûts des matières commencent à se stabiliser après la forte inflation observée au début du 1QFY22. Cela contribuera à renforcer la marge brute. À 45,8x le BPA de l’EX23E, l’action se négocie avec une prime par rapport aux valorisations historiques, mais une meilleure visibilité des bénéfices par rapport à ses pairs sur l’EX22 se traduira par des multiples de primes soutenus. Nous maintenons notre cote d’achat et notre TP de Rs 610/action.

