Nous avons interagi avec la direction de Petronet LNG (PLNG) sur des aspects tels que l’état actuel des affaires et les perspectives. En outre, nous avons eu une discussion détaillée sur les différentes perspectives de diversification des activités dans le rapport annuel FY21 récemment publié.

La direction a souligné que les prix au comptant ont atteint des niveaux anormaux de 24 à 25 $/mmbtu (c’est-à-dire 2 fois ceux des contrats à long terme) en raison de l’énorme demande de la Chine, du Japon et de l’Europe. Cela s’est traduit par une baisse des commandes de fret au comptant passées au cours des derniers mois. La société s’attend à ce que les prix spot du GNL se normalisent au cours des cinq à six prochains mois. Cela dit, PLNG a des contrats liés de 16,75 mmtpa (c’est-à-dire 95% de la capacité nominale de 17,5 mmtpa à Dahej), qui amortissent ses taux d’utilisation.

Le profil de rendement de la société reste solide, avec un ROE/ROCE de 25-26%/21-23% sur les FY21-24E. Nous maintenons « acheter ». Comme le souligne son rapport annuel, l’entreprise s’engage dans un important parcours de diversification, dont nous avons discuté aujourd’hui avec la direction.

PLNG explore une opportunité de mettre en place une installation d’importation d’éthane/propane au terminal de Dahej – sur le dos de la demande probable d’OPAL et GAIL (à l’usine PATA). L’entreprise a également prévu une petite unité pétrochimique, qui serait basée sur du propane importé. La direction a souligné que l’étude de faisabilité des deux projets susmentionnés doit être réalisée, ainsi que le TRI probable des projets.

La société évalue en outre les opportunités d’exploitation de l’énergie froide des terminaux GNL de Dahej et de Kochi, maximisant ainsi le potentiel des terminaux de regazéification et améliorant l’efficacité énergétique.

Le taux d’utilisation du terminal de Kochi LNG devrait atteindre 30 à 35 % au cours des deux à trois prochaines années ; les tarifs seraient négociés une fois que l’utilisation atteindrait 45 à 50 %. L’action se négocie à 9,2x FY23E EPS de Rs 23,3 et 5,3x FY23E EV/Ebitda. Nous évaluons PLNG sur DCF pour arriver à une juste valeur de Rs 310.

