Maintenir ‘ajouter’ sur les boissons Varun, TP Rs 1,100

Varun Beverages (VARUN) est mieux préparé à faire face à l’impact de la deuxième vague de Covid dans CY21 qu’il ne l’était dans CY20. La société a investi de manière agressive dans la stimulation de la consommation à domicile au cours de la dernière année et a également introduit des SKU de 1,25 Ltr.

Il est également relativement mieux préparé maintenant en termes de logistique et de distribution. Dans le cas d’un autre verrouillage strict, la prise de volume en sera sensiblement affectée. Cependant, si les verrouillages ont lieu uniquement le week-end, l’impact sur les volumes sera bien moindre, et il sera négligeable en cas de blocage nocturne.

Varun est également susceptible de gagner des parts de marché auprès d’acteurs plus petits / non organisés, car les consommateurs préfèrent les boissons emballées aux jus des étals de rue en raison des perceptions de sécurité. Nous pensons qu’il y aura un impact sur la consommation de HoReCa qui représente 6-7% des volumes globaux de Varun. Maintenez «ajouter» avec un prix cible de Rs 1 100, ce qui implique 35x CY22E.

Impact majeur dans le segment Maharashtra et HoReCa: Le Maharashtra est l’un des États les plus touchés par Covid et représente 6 à 7% des revenus de Varun. Le segment HoReCa (hôtels, multiplex, théâtres, etc.) représente également 6 à 7% du chiffre d’affaires. Si Covid continue de monter en flèche, cela pourrait avoir un impact sur les revenus de la société dans le segment Maharashtra et HoReCa.

L’accent sur la consommation à domicile se poursuit. L’entreprise a investi massivement pour stimuler la consommation à domicile au cours de la dernière année.

Impact sur le prélèvement en cas de blocage (le cas échéant): Nous avons vu trois types de verrouillage en Inde: 1) s’il est «strict», les volumes de Varun seront matériellement impactés; 2) si le verrouillage n’a lieu que le week-end, certains volumes seront perdus; 3) s’il s’agit d’un verrouillage de nuit uniquement, la baisse de volume sera insignifiante.

Gains de part de marché des petits acteurs: De nombreux consommateurs préfèrent les boissons emballées aux boissons aux fruits et aux jus vendus dans les magasins de rue. Cela permet à Varun de gagner des parts de marché auprès d’acteurs plus petits / non organisés. Des parts de marché peuvent également être gagnées dans le segment de l’eau conditionnée, car les consommateurs ne préfèrent pas l’eau du robinet hors de la maison.

Nous modélisons Varun pour rapporter les revenus et les TCAC PAT de 25,5% et 55,9% respectivement, sur CY20-CY22E.

