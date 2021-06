DRL a lancé le vaccin Sputnik V en Inde, ce qui apporterait une augmentation significative des bénéfices à court terme.

Nous avons accueilli Dr. Reddy’s Laboratories (DRL) lors de notre conférence ESG. La société était représentée par M. Parag Agarwal (CFO), M. Thakur Pherwani (Responsable SHE & Sustainability) et M. Amit Agarwal (Responsable – Relations avec les investisseurs). La société a pu montrer des améliorations sur le front ESG au cours des dix dernières années et s’est fixé plusieurs objectifs à court et à long terme pour l’améliorer encore.

Principaux points à retenir de la réunion :

L’engagement environnemental du Dr Reddy a adopté au cours de l’exercice 10 avec certains objectifs pour l’exercice 20. Il a été en mesure d’obtenir de meilleurs résultats que l’objectif précédent en ce qui concerne la consommation d’eau spécifique, la réduction des déchets et les déchets dangereux mis en décharge. Cependant, il n’a pas atteint l’objectif en matière de consommation d’énergie spécifique, d’augmentation de la part des énergies renouvelables et de neutralité de l’eau. Cependant, la société a été en mesure d’améliorer tous les paramètres ci-dessus au fil des ans, mais n’a pas pu atteindre l’objectif sur certains aspects.

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie spécifique était de 31 % et l’entreprise pouvait atteindre une réduction de 22 %. La part des énergies renouvelables a augmenté de 8,8 % par rapport à l’objectif de 16,2 % et a atteint 72 % de neutralité en eau contre l’objectif de 100 %.

La société s’aligne sur FTSE4GOOD, CDP, UN Global Compact, les indices de durabilité Dow Jones et les objectifs scientifiques à des fins ESG et a reçu plusieurs prix lors de divers sommets et événements.

L’objectif de l’entreprise a été d’offrir des médicaments abordables et innovants, la gestion de l’environnement, de devenir un employeur de choix, la responsabilité des produits et la prise en charge des communautés.

L’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 % de circularité des déchets, y compris le plastique (Inde) d’ici 2023. À moyen terme d’ici 2025, elle recherche 50 % d’énergies renouvelables, 100 % de neutralité de l’eau et 100 % de circularité des déchets, y compris le plastique.

Sur le plan social, il affiche une diversité globale de 18% parmi les salariés avec 14,8% de femmes aux postes de direction. L’accent reste mis sur les contributions à la communauté, la santé et le bien-être des employés et la chaîne d’approvisionnement durable.

Valorisations et risques : Nous restons positifs sur le titre compte tenu de la dynamique de croissance des activités génériques de marque (Inde & EM) et des nouveaux lancements aux États-Unis pour continuer à soutenir la croissance. DRL a lancé le vaccin Sputnik V en Inde, ce qui apporterait une augmentation significative des bénéfices à court terme. Nous maintenons la cote ADD sur l’action avec un prix cible de 5 848 Rs/action basé sur 25xFY23E EPS, un Rs330/action supplémentaire pour Revlimid et une VAN de Rs144 pour le vaccin Sputnik V. Principaux risques à la baisse : retard dans le lancement de nouveaux produits, obstacles réglementaires et volatilité des devises.

