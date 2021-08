in

L’histoire d’Eicher est conforme à cette thèse globale.

Perfect-storm est un euphémisme pour l’industrie automobile indienne : La transition BS VI, Covid-19, les pénuries de semi-conducteurs et, en plus de tout, les augmentations des prix des matières premières ont eu un impact significatif sur les ventes et les bénéfices. Royal Enfield (RE) a vu ses BPA baisser d’environ 20 % depuis début 2020. D’un autre côté, cela signifie également qu’à moyen terme, le secteur devrait enregistrer de solides performances, car certains de ces vents contraires s’atténuent ou se normalisent. L’histoire d’Eicher est conforme à cette thèse globale. La forte traction des exportations au cours des derniers trimestres par la plupart des entreprises, y compris pour les énergies renouvelables, est également un élément positif à moyen terme. Pour RE, en particulier, le risque d’un pick-up EV est également faible.

Cependant, la patience est de mise pour jouer le thème positif : Les pénuries de semi-conducteurs ne semblent pas se normaliser au cours des prochains mois. De plus, du point de vue de la demande, alors que nous constatons une forte demande refoulée de 2W (en particulier dans le segment 125c-150cc), les perspectives de croissance de RE restent en territoire inconnu. La qualité s’est considérablement améliorée dans les nouveaux produits, mais le prix des vélos RE a augmenté de 20 à 30 % au cours des trois dernières années. Cela a été le plus gros revers de l’histoire de la pénétration. À long terme, le maintien des marges restera également un défi, tandis que les valorisations laissent peu de place à une nouvelle baisse. Séparément, sur la sortie du PDG, bien que le timing soit un peu déconcertant, nous ne voyons pas la transition vers le COO actuel comme un négatif, bien que nous attendions qu’Eicher étende/renforce davantage le conseil d’administration.

Faits saillants du 1T22 : Le chiffre d’affaires des activités RE de 19 milliards de roupies était légèrement supérieur à nos attentes (de 18,4 milliards de roupies), tandis que les marges d’EBITDA (17,5 %) étaient conformes. Menée par des pénuries de semi-conducteurs, la direction s’attend à ce que la production n’augmente que progressivement pendant le reste de l’EX22. Les contraintes d’approvisionnement sont préoccupantes, notamment pour le succès de ses lancements imminents (le New Classic 350 devrait être lancé plus tard ce mois-ci). Une incapacité à répondre à la demande festive pourrait également être un revers. Nous avons réduit nos estimations de volume pour RE de 11% et prenons désormais en compte les ventes d’unités c700K pour FY22. Cependant, nous nous attendons à ce que le mix de produits reste solide pour le reste de l’année et compense partiellement les vents contraires actuels.

Maintenez la cote « Hold » avec un TP inchangé de 2 600 roupies. Nous restons positifs sur l’histoire à long terme, cependant, les révisions à la baisse des bénéfices pourraient se poursuivre à court terme et avoir un impact sur les valorisations, à notre avis. Le succès de nouveaux lancements ou des montées en cadence de production meilleures que prévu sont les principaux risques à la hausse.

