Nous maintenons notre note de « conservation » sur l’action et arrivons à un prix cible basé sur le SoTP de 2 156 $ par action, ce qui implique 50x le P/E par rapport aux bénéfices de l’exercice 23E.

Forte prise de commandes dans les industries numériques : alors que les prises de commandes globales ont augmenté de 15% en glissement annuel à Rs 65 milliards, les industries numériques ont connu une croissance de 36% en glissement annuel à Rs 15,4 milliards, Siemens Energy a augmenté de 7% en glissement annuel à Rs 23 milliards, la mobilité a augmenté de 8% en glissement annuel à Rs 4 milliards tandis que les commandes d’infrastructures intelligentes étaient stables à Rs 19,6 milliards. Les prises de commandes implicites pour le segment du portefeuille d’entreprises s’élevaient à Rs 3 milliards.

Les gains sur le Forex ont soutenu la marge d’ebitda globale : Au cours du S1FY21, la société avait Rs 500 millions de gains de forex contre Rs 900 millions de pertes de forex au S1FY20. Les gains globaux sur les exportations dus aux marchandises en provenance de l’Inde Scheme (MEIS) avaient diminué à Rs 200 millions au S1FY21 contre Rs 500 millions au S1FY20. Par conséquent, la variation nette globale exceptionnelle au S1FY21 s’est établie à Rs 1,1 milliard. Ajustée pour cela, la marge d’ebidta du S1FY21 était de 12,2% contre des marges publiées de 13%.

Maintenir « tenir » en raison d’une valorisation élevée limitant la hausse à court terme : la direction est confiante quant à la reprise de la demande tirée par les investissements publics dans les infrastructures et la reprise de la demande industrielle. La forte demande de secteurs comme la pharma, l’agroalimentaire, les centres de données, l’acier, etc. soutiendra les commandes de base. Cependant, nous pensons que la récente hausse du cours des actions a rendu les valorisations chères ; par conséquent, nous maintenons « hold ».

Nous évaluons le titre à l’aide de la méthodologie SoTP, en attribuant des multiples au PAT de base FY23E pour chaque segment individuel ; postez ceci, nous rajoutons l’argent. Nous avons également comptabilisé séparément les activités C&S. Nous arrivons à un prix cible basé sur le SoTP de 2 156 Rs (auparavant : 1 860 Rs). Nous reportons notre évaluation aux bénéfices FY23E ; notre objectif de cours implique 50x P/E pour les bénéfices de l’exercice 23 de Rs 43,3.

Évaluation et perspectives : Nous utilisons la méthodologie d’évaluation SoTP dans laquelle nous attribuons des multiples P/E au PAT de base FY23E de divers segments d’activité et rajoutons les liquidités. Nous évaluons : 1) le segment de l’énergie à 40 fois les bénéfices de base de l’exercice 23E (bonnes perspectives de croissance dans le segment des services de vapeur à marge élevée et les commandes domestiques captives/liées au cogen) ; 2) une infrastructure « intelligente » à 60 fois (compte tenu de l’amélioration de l’environnement du marché intérieur — visibilité de croissance stable du marché intérieur et leadership du marché avec des RoE sains );

3) mobilité à 40x (grâce à de meilleures perspectives de croissance grâce à l’amélioration du pipeline de commandes liées au métro); 4) industries numériques à 70x (8% de prime par rapport au segment domestique de Honeywell en raison du leadership de Siemens dans l’automatisation discrète et industrielle à forte croissance) ; 5) portefeuille d’entreprises à 20x ; 6) d’autres à 20x ; et 7) entreprise électrique C&S à 20x.

Nous rajoutons du cash de Rs 50,5 milliards. Nous maintenons notre note « conserver » sur l’action et arrivons à un prix cible basé sur le SoTP de 2 156 Rs par action, ce qui implique 50x le P/E par rapport aux bénéfices de l’exercice 23E.

