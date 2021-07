La société est L1 avec Rs 6,63 milliards de commandes, dont la majorité sont sur le point d’être finalisées.

La performance de Techno Electric & Engineering (TEEC) a été inférieure à la moyenne en raison d’un retard dans l’exécution du projet et d’une perte dans le segment éolien. Le carnet de commandes actuel de Rs20bn (2,1x les ventes TTM) offre une visibilité sur la croissance. Les prises de commandes devraient augmenter au cours de l’EX22E, sous l’impulsion des commandes FGD et Power Grid. TEEC prévoit d’entrer sur le marché des centres de données avec un investissement de 7,5 milliards de roupies au cours des 2 prochaines années – il s’attend à ce qu’il en résulte un RoE de 20 %. En tenant compte du stress à court terme des marges et du retard dans la finalisation des commandes, nous avons réduit les bénéfices de 20 % et 7 % pour les FY22E et FY23E respectivement. Compte tenu d’un bilan solide avec des liquidités et des équivalents de Rs8 milliards, des perspectives de prises de commandes saines et une récente incursion vers le segment lucratif des centres de données, nous maintenons BUY sur le titre avec un prix cible révisé basé sur SoTP de Rs 407 (auparavant : Rs 336).

L’exécution de l’EPC et l’impact de la perte de la division éolienne sont inférieurs aux attentes : les revenus de l’EPC ont légèrement augmenté de 5 % en QoQ pour atteindre 2,1 milliards de roupies au T4FY21, sur une base basse et en deçà des attentes du consensus et de la direction ; les marges ont chuté de 260 points de base QoQ à 15,2%. En outre, le segment de l’énergie a enregistré Rs 231 millions de pertes affectant le résultat global.

Pipeline de prise de commandes en bonne santé : les prises de commandes au cours de l’exercice 21 se sont élevées à 5 milliards de roupies. La société est L1 avec Rs 6,63 milliards de commandes, dont la majorité sont sur le point d’être finalisées. Les autres opportunités qui prendront en charge la prise de commandes au cours de l’exercice 22E comprennent les commandes liées aux centres de données, les compteurs intelligents, les commandes de réseau électrique et la désulfuration des gaz de combustion (FGD).

Maintenir ACHETER sur des flux de trésorerie sains et une valorisation bénigne : malgré les défis, la société est confiante de maintenir ses marges à environ 15 %. Compte tenu des perspectives de croissance et des flux de trésorerie sains, nous maintenons BUY avec un prix cible révisé basé sur SoTP de Rs 407 (auparavant: Rs 336). Nous pensons que l’incursion vers les centres de données sera positive à long terme, car elle permet d’utiliser efficacement l’énergie éolienne et permet à l’entreprise de prendre pied dans un segment de croissance prometteur. En utilisant la méthodologie SoTP, nous évaluons l’activité EPC autonome à Rs 297 (20x les bénéfices FY23E), les flux de trésorerie actualisés des actifs éoliens à Rs 44, les actifs de transmission à Rs 10 par action et les liquidités et équivalents à Rs 60 par action.

Valorisation et perspectives : L’action se négocie à 15x les bénéfices de l’exercice 23E. En utilisant la méthodologie SoTP, nous évaluons l’activité EPC autonome à Rs 297 (20x les bénéfices FY23E), les flux de trésorerie actualisés des actifs éoliens à Rs 44 et les actifs de transmission à Rs 10 par action, et les liquidités et équivalents à Rs 60 par action.

