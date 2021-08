in

Sur le front de la qualité des actifs, le slippage s’est élevé à 16,8 milliards de yens (ratio de slippage annualisé de ~9%).

La qualité des actifs se détériore ; CE reste la clé de la surveillance : Bandhan Bank a déclaré un PAT 1TFY22 de ₹ 3,7 milliards, supérieur à notre estimation – soutenu par une amélioration de la marge (170 pb QoQ) et des provisions inférieures par rapport au MOFSLe – même si les prêts des IMF / les encours totaux ont diminué de 9 %/~ 8 % QoQ . Au passif, le ratio CASA s’est stabilisé à ~43%, tandis que la part des dépôts de détail s’est améliorée à ~83% (v/s 79% en FY21). Le glissement était élevé à ₹16,8b (ratio de glissement annualisé de ~9%), avec un glissement de l’IMF à ~₹10.4b.

Par conséquent, le ratio GNPA a augmenté de 137 pb QoQ à ~ 8,2%. Les provisions ont été élevées, avec un coût annualisé du crédit à 7,2 % des prêts. Ainsi, le ratio de couverture des provisions (PCR) s’est amélioré à ~62 % des prêts (v/s 50 % en FY21). Le portefeuille restructuré a fortement augmenté à ~53 milliards d’euros (6,6 % de l’encours total). Les prêts SMA ont bondi à 21%, tandis qu’une grande partie des SMA en souffrance dans l’Assam étaient éligibles à un plan de secours. En conséquence, les LGD resteraient contrôlés.

L’efficacité de la collecte (hors NPA) dans le portefeuille des IMF s’élevait à 86% (~85% pour le Bengale occidental) et reste un élément clé contrôlable à court terme. Dans l’ensemble, la qualité des actifs reste incertaine et nous estimons que les coûts du crédit resteront élevés à 5,5% des prêts pour l’exercice 22 (similaire aux niveaux de l’exercice 21). Maintenez le neutre.

Le portefeuille restructuré passe à 6,6 % de l’actif géré ; Le PCR s’améliore à ~62 % : la Bandhan Bank a déclaré un PAT de ₹3,7 b (estimation v/s de INR 1,8 b) malgré des provisions élevées de ₹ 13,7 b (coût du crédit annualisé à 7,2 % des prêts). La croissance du NII s’est établie à 17% en glissement annuel (4% au-dessus de l’estimation) malgré une baisse séquentielle de la croissance des actifs sous gestion (~8% QoQ), soutenue par une expansion des marges de 170 pb en QoQ à 8,5%.

Les autres revenus ont progressé de 38 % en glissement annuel, soutenus par une base favorable. Le PPPP a donc augmenté d’environ 18 % en glissement annuel pour atteindre ₹ 18,7 b (5 % de battement). Les encours sous gestion ont baissé d’environ 8 % en glissement trimestriel (en hausse de 8 % en glissement annuel) sur une baisse d’environ 9 % en glissement trimestriel dans le portefeuille des IMF et de 4 % en glissement trimestriel dans le portefeuille de logements. La part du portefeuille de l’IMF s’élevait à ~66% des encours totaux (v/s ~67% au cours de l’EX21).

Points saillants des commentaires de la direction : Le glissement du portefeuille des IMF était d’environ 10,4 milliards de yens, avec des recouvrements et des mises à niveau de 5,1 milliards de yens. Au niveau du portefeuille, le slippage total s’est établi à 16,8 milliards de yens, tandis que les récupérations et les mises à niveau se sont établies à environ 10 milliards de yens. La banque a fait usage de CGFMU (une garantie du gouvernement central) sur le portefeuille total de 143 milliards de yens. Aucun décaissement n’a été effectué dans l’Assam au cours du trimestre. En outre, il n’y a eu aucun décaissement au titre du régime de garantie de crédit.

Évaluation et vue : Bandhan Bank a annoncé un PAT supérieur aux estimations, soutenu par l’expansion des marges. Ceci malgré des dérapages/provisions élevés dus (a) à la deuxième vague de Covid (qui a gravement affecté le secteur des IMF) et (b) à la perturbation de la culture du crédit due aux renonciations aux prêts. Les retards de restructuration/SMA dans le portefeuille des IMF ont fortement augmenté. La couverture des provisions est passée à ~62 %, ce qui nous rassure un peu.

L’efficacité de la collecte dans le portefeuille des IMF s’élevait à 86%, avec 85% pour le Bengale occidental – plus proche du reste de l’Inde. Dans l’ensemble, la qualité des actifs reste incertaine car le pool de restructurés/SMA en souffrance reste élevé. Ainsi, nous estimons que le coût du crédit restera élevé à 5,5% des prêts pour l’exercice 22 (similaire aux niveaux de l’exercice 21). Maintenir le neutre, avec un TP révisé de ₹330 (2,4x FY23 ABV).

