L’action se négocie à FY23E PER de 26,3x.

Forte surperformance de réalisation : Eicher Motors (EIM) a affiché un EBITDA autonome de Rs 4bn 12% au-dessus de l’estimation au T2FY22. Un saut QoQ soudain de 15% ou Rs 22k dans la réalisation a conduit à la surprise. La direction a attribué 70 % du mouvement à la hausse des prix et au mix, et le reste à la hausse des accessoires/pièces de rechange. Au cours du S1FY22, la réalisation a bondi d’environ 23% (mix de prix, mix de modèles et pièces de rechange).

Cela nous fait nous méfier de l’élasticité-prix de la demande une fois l’offre normalisée, en particulier compte tenu du ralentissement général de l’industrie 2W. Pour EIM, les pénuries de puces restreignent l’évaluation de l’élasticité prix-demande. Compte tenu du ralentissement général de la demande, nous réduisons le BPA FY23E de 12% (aurait pu être plus élevé, mais pour une réalisation solide). Maintenez « ATTENDRE ».

Q2FY22 : réalisation et bénéfice brut par unité historiquement élevés : l’EBITDA autonome d’EIM d’environ 4 milliards de roupies est supérieur de 12 % à notre estimation. La réalisation a poursuivi sa marche haussière (15% QoQ au T2 après un bond de 7% au T1). En conséquence, la marge brute a continué d’améliorer le QoQ de 30 points de base à 41,4%. La réalisation à Rs 174K et le bénéfice brut à Rs 73K (en hausse de 16% QoQ) sont à des sommets historiques. Étonnamment, le saut QoQ s’est produit malgré un mix d’exportation stable.

Le seul changement dans le mix est la baisse des volumes de Bullet (vélo d’entrée) et des volumes plus élevés de Classic 350 ; les exportations représentaient 15 % des volumes. La seule raison plausible de la forte augmentation pourrait être une augmentation de la part des pièces de rechange/accessoires sous MIY.

Garder confiance dans les lancements : RE reste une franchise forte. Avec le lancement de Meteor/Classic 350 et le lancement attendu d’un modèle par trimestre, RE s’efforce de remédier à la fatigue des produits. Plus important encore, avec la capacité d’analyse en place et MIY, RE devrait acquérir un aperçu critique du comportement des consommateurs, ce qui devrait à son tour aider à différencier la marque. Nous pensons que le succès des nouveaux produits reste essentiel à la relance de la demande pour les produits de RE. Par ailleurs, les lancements devraient permettre à RE d’exploiter les marchés internationaux.

Perspectives et valorisation : Pris en compte ; maintenir « HOLD » L’EIM a le vent en poupe de l’augmentation du volume ainsi que des lancements. Cependant, la valorisation actuelle laisse peu de place à la déception. Nous conservons ‘HOLD/SN’ avec un TP de 2 804 Rs (auparavant 2 866 Rs) tout en passant à Mar-23E (RE à 33x le BPA de base, VECV à 25x le BPA et un cash par action de 418 Rs). L’action se négocie à FY23E PER de 26,3x.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.