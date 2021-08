Maintien du régime de taux bas bon pour les emprunteurs de crédits immobiliers, pour faciliter la relance de l’immobilier : Experts

Certains promoteurs estiment cependant que compte tenu du scénario actuel, une légère baisse des taux directeurs aurait été largement célébrée, les taux d’intérêt bas ayant été un facteur crucial de la relance de la demande dans le secteur immobilier.

Comme largement attendu, la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion bimensuelle d’examen de la politique monétaire aujourd’hui en vue de la deuxième vague de COVID, tout en maintenant sa position accommodante pour la septième fois consécutive.

Commentant la même chose, les experts du secteur ont déclaré que le régime de taux de pension inchangé fonctionne bien pour les emprunteurs de prêts immobiliers, car les taux variables des prêts de détail, qui sont directement liés aux taux de pension de référence externes, ont été au plus bas des deux dernières décennies.

« La poursuite de ce régime de taux d’intérêt bas soutient l’environnement d’abordabilité qui est devenu la nouvelle marque distinctive du marché du logement – ​​pendant la pandémie, et même avant », a déclaré Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Sans la pandémie, la RBI aurait pu adopter une position différente pour les taux de référence vendredi. Cependant, le spectre de l’inflation dans le pays se profile trop, incitant la RBI à maintenir les taux des prises en pension inchangés à 4% et le taux des prises en pension à 3,35%.

« Du côté positif, la RBI a confirmé que l’activité économique reprenait avec le reflux de COVID-19 dans la plupart des États du pays. Aussi, la prévision de PIB réel pour l’exercice 2021-22 reste à 9,5% dans le sillage de la campagne de vaccination qui bat son plein en Inde. Tout cela est positif pour le marché résidentiel, qui a de fortes corrélations avec l’état général de l’économie », a ajouté Puri.

Se félicitant du point de vue inchangé de la RBI sur la position ” accommodante “, Shishir Baijal, CMD, Knight Frank India, a déclaré : l’heure. La période prolongée de taux d’intérêt historiquement bas garantirait que les taux des prêts immobiliers restent aux niveaux bénins actuels et contribuerait à la relance du secteur immobilier. Nous avons également vu de nombreux promoteurs immobiliers refinancer leurs emprunts à un coût d’intérêt inférieur et bénéficier du régime de taux d’intérêt plus bas, ce qui est crucial à ce stade où les opérations commerciales sont confrontées à la pression de la pandémie. »

Cependant, outre l’intervention de politique monétaire, le moment est venu pour la RBI et le gouvernement de prendre des mesures plus vaillantes de stimulation de la demande pour aider l’économie à franchir les niveaux de PIB de l’exercice 20 et assurer une reprise généralisée. “L’environnement de taux d’intérêt plus bas et les mesures de stimulation de la demande du gouvernement, couplées aux vaccinations en cours, sont susceptibles d’encourager les entreprises et les consommateurs à recourir au crédit pour développer leurs activités ou répondre aux besoins de consommation, stimulant ainsi l’économie”, a déclaré Baijal.

Certains promoteurs estiment cependant que compte tenu du scénario actuel, une légère baisse des taux directeurs aurait été largement célébrée, les taux d’intérêt bas ayant été un facteur crucial de la relance de la demande dans le secteur immobilier.

Lincoln Bennet Rodrigues, fondateur et président du groupe Bennet & Bernard, a déclaré : « Nous avons déjà vu les premiers signes d’amélioration de l’activité économique suite à l’assouplissement de certaines restrictions après le pic de la deuxième vague. Pour soutenir cette croissance et relancer l’économie, une baisse des taux aurait encore amélioré la situation de liquidité, vitale pour le secteur immobilier. Alors que le consommateur bénéficie actuellement de taux de crédit immobilier bas, une baisse aurait encore intensifié la demande. Le maintien d’un régime de taux d’intérêt bas fonctionne bien pour les emprunteurs. Il est nécessaire de prendre des mesures politiques stimulantes qui amélioreraient et assoupliraient les dispositions en matière de crédit et augmenteraient la confiance des acheteurs. Toute annonce sous ces formes aurait été appréciée. Alors que le pays se remet de la deuxième vague de pandémie, il est urgent de fournir un soutien à la politique monétaire – en raison à la fois de la facilité de disponibilité et de la baisse du coût des fonds – aux ménages et aux entreprises. »

