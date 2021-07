Maintient les cordons de votre bureau organisés et sans enchevêtrement pour 16 $ sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il n’y a rien de pire que de devoir regarder des câbles et des cordons d’alimentation en désordre et désorganisés. Surtout quand ils sont partout sur votre bureau, votre comptoir de cuisine ou ailleurs. D’accord, il y a des millions de choses qui sont bien pires. Cela ne rend pas le bureau en désordre à votre travail ou dans votre bureau à domicile moins aggravant cependant.

Nous avons tous tellement de choses sur nos bureaux ces jours-ci. Les exemples incluent les ordinateurs et les moniteurs, les chargeurs de smartphones, les téléphones de bureau, etc. Certaines personnes ont également une imprimante ou un scanner sur leur bureau. De plus, il y a tellement d’autres périphériques que nous utilisons pour le travail. Chacun de ces appareils comprend évidemment un cordon d’alimentation. Et il y a plus de câbles dont vous devez vous soucier, comme les câbles Ethernet, les câbles HDMI et les cordons téléphoniques qui se connectent à votre mur ou à votre boîtier VoIP.

En un mot, tout cela signifie que vous êtes probablement en train de nager dans une mer de cordes et de câbles en ce moment. Et si vous êtes comme moi et tant d’autres personnes, vous détestez sans aucun doute regarder ce désordre enchevêtré. Heureusement, il existe une solution simple disponible sur Amazon appelée le Yecaye Cable Raceway Organisateur de câbles et de cordons, et les prix commencent à seulement 15,29 $ en ce moment grâce à des coupons spéciaux disponibles pour une durée limitée via Amazon !

Cherchez pendant des jours et je doute que vous trouviez une solution aussi simple et abordable que le Yecaye Cable Raceway Organisateur de câbles et de cordons. Il s’agit essentiellement d’un canal J de 94 pouces en plastique, et il est livré avec un rouleau de ruban adhésif double face. Il est divisé en six sections différentes qui mesurent 15,7 pouces chacune. De cette façon, vous pouvez les organiser pour obtenir toutes les longueurs dont vous avez besoin pour le dos de votre bureau. Vous pouvez également les diviser en plusieurs passages. De cette façon, par exemple, vous pouvez en placer un à l’arrière de votre bureau et un autre sur le côté. Ensuite, fixez simplement les pièces à l’aide du ruban adhésif. Voila… vous avez terminé !

C’est une excellente solution qui est parfaite pour les bureaux de toutes tailles. C’est également une excellente option pour les plans de travail de votre cuisine si vous avez un tas de cordons d’alimentation pour les appareils que vous souhaitez cacher. Le Cable Raceway est disponible en quatre couleurs différentes, y compris noir et blanc. Mieux encore, les prix commencent à seulement 15,99 $ grâce à une remise importante !

Qu’est-ce que tu attends?!

Voici quelques détails clés que vous devez savoir :

La conception intelligente offre un profil mince malgré la grande capacité de jusqu’à 10 cordons d’alimentation ou jusqu’à 16 câbles Ethernet Cat-5. Cela signifie que vous avez de la place pour tout sur votre bureau ou votre comptoir – dites adieu à vos câbles encombrés. Le kit d’organisateur de chemin de câbles sous le bureau de 94 pouces comprend six sections de 15,7 pouces que vous pouvez placer côte à côte ou disposer le long de différentes surfaces. Cette conception vous donne la flexibilité dont vous avez besoin pour faire face à n’importe quelle configuration. La conception du canal J s’ouvre sur le dessus pour un accès facile et pour garantir que les câbles sont verrouillés en place. Cela facilite également la réorganisation des objets sur votre bureau ou votre plan de travail à tout moment Gardez votre bureau dégagé et maintenez un environnement de travail sûr et exempt de risques de trébuchement L’installation est un jeu d’enfant avec du ruban adhésif PE de qualité supérieure – aucun perçage, vis ou clou requis. Pour une liaison encore plus sûre, vous pouvez utiliser deux rangées de ruban adhésif au dos de chaque section de chemin de câbles au lieu d’une

