Mairis Briedis défend son titre mondial cruiserweight en Lettonie

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ce samedi après-midi, dans sa Lettonie natale, aura lieu la première défense du championnat du monde IBF des poids lourds par son propriétaire, le Letton. Mairis Briedis (27-1, 19 KO).

Il semblait, et le Baltique lui-même l’avait également déclaré, que Briedis monterait dans la catégorie des poids lourds, où il y a beaucoup plus d’argent et beaucoup plus de rivaux huppés, à ce stade de sa carrière, avec environ 37 ans et tous les titres du Cruiser. poids avait et à avoir, mais il n’a pas été comme ça. Ce qui est plus décevant, c’est qu’il n’est pas resté les bras croisés face aux autres champions de la division, mais se limitera à faire une simple défense contre Artur mann (17-1, 9 KO), Allemand d’origine kazakhe.

Mann est, en principe, la prochaine victime d’un Briedis qu’il devrait rechercher, avant de tomber contre un rival inférieur dans l’un de ces combats, des procès de plus grande difficulté, plus de prestige et plus d’argent à ce stade d’une haute carrière. Mann a abandonné son statut d’invaincu à Kevin Lerena en 2019, échouant pendant la majeure partie de sa carrière à évaluer ses capacités sans opposition de haut niveau sur les seize cordes. Contre Briedis, si tout se déroule comme le disent les experts, cela va se retourner contre la réalité.

Le rendez-vous, prévu ce samedi après-midi, ne pourra pas être vu dans notre pays à la télévision.