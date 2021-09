Mairis Briedis restera au cruiserweight et a une nouvelle défense mondiale en vue

in

letton Mairis Briedis (27-1, 19 KO) ne passera pas aux poids lourds comme cela avait été spéculé et ses déclarations pointées, et continuera dans la catégorie cruiser pour au moins un combat de plus.

Briedis, le champion du monde IBF Cruiserweight, se battra le 16 octobre contre Artur mann (17-1, 9 KO). Le combat contre l’Allemand d’origine kazakhe semble un combat abordable pour le détenteur de la ceinture, faute du prétendant aux victoires de renom pour mettre en difficulté le meilleur croiseur combattant d’aujourd’hui.

La raison pour laquelle Briedis a choisi de ne pas passer aux poids lourds serait la promesse possible d’une future unification de la ceinture contre Laurent Okoliealors que le Britannique défendra son titre WBO la semaine prochaine contre Dilan Prasovic. Celui-ci, comme Mann, est un autre challenger qui ressemble plus à une fusillade pour un grand concours de consolidation qu’à une pierre de touche dure en soi.