Mairis Briedis, très énergique, a conservé sa couronne mondiale face à un paresseux Artur Mann

letton Mairis Briedis (28-1, 20 KO) a défendu avec succès sa couronne mondiale IBF des cruiserweight hier soir dans la capitale de son pays, Riga.

Artur mann (17-2, 9 KO) s’est avéré être un concurrent de deuxième ligne. L’Allemand n’a à aucun moment mis le champion en difficulté, et a déjà été renversé au deuxième tour d’une main puissante, étant pratiquement sauvé par la cloche. Après deux nouvelles chutes au troisième tour, avec un Briedis très ambitieux voulant ne pas dépenser un gramme de forces supplémentaires, l’arbitre a décrété la fin des actions lorsque l’assaut a pris fin.

Dans les heures qui suivent le combat, il envisage déjà d’unifier les ceintures entre Briedis et Lawrence Okolie, champion WBO. Sauerland, au nom de la Lettonie, et Matchroom, au nom des Britanniques, ont déjà établi les premiers contacts pour démontrer qui est le meilleur cruiserweight au monde, et la négociation devrait se concrétiser dans les semaines à venir.