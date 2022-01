Mairis Briedis veut combattre la star des réseaux sociaux Jake Paul

letton Mairis Briedis, champion du monde IBF cruiserweight, veut faire passer les tickets avant le prestige dans ses derniers jours en tant que boxeur.

Cela ressort clairement des dernières déclarations, photos et vidéos sur ses réseaux sociaux, où il cite ouvertement Jacques Paul; La star nord-américaine des réseaux, qui a disputé cinq combats avec deux victoires, s’est prodiguée en boxe pour la dernière fois le 18 décembre, le soir où depuis ESPABOX on a montré plus d’intérêt pour le combat entre Amanda Serrano Oui Myriam Gutiérrez.

Briedis a même montré une vidéo dans laquelle on le voit se faire tatouer un dessin dans lequel il cite explicitement Paul. Nous souhaitons qu’il ait utilisé la même énergie et la même détermination pour rechercher le reste des champions cruiserweight, tels que Laurent Okolie, mais c’est de la boxe…