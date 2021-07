Mais est-il geek ? Le nouveau joueur du Seattle Kraken, Morgan Geekie, parle de technologie et plus encore avec .

(Image Twitter via @SeattleKraken)

Morgan Geekie pourrait être le bon gars pour la bonne ville.

Il y a évidemment beaucoup de geeks à Seattle et nous en avons même embrassé une poignée qui pratiquent des sports professionnels dans la ville. Mais c’est la première fois que nous nous connectons avec quelqu’un qui est surtout, eh bien… Geekie.

Joueur de hockey de 23 ans originaire de la petite ville de Strathclair, au Manitoba, Geekie a été sélectionné la semaine dernière par le Kraken de Seattle lors du repêchage d’expansion de la LNH. En 38 matchs en carrière avec les Hurricanes de la Caroline, Geekie a récolté six buts et trois mentions d’aide. Trois de ces points ont été marqués lors de son premier match dans la LNH – et toute sa famille l’a rejoint ce soir-là lors d’une conférence de presse d’après-match.

J’ai grandi en étant traité de geek. Ça me dérangeait plus quand j’avais 13 ans. Je pense que c’est assez drôle maintenant.

Dans une interview téléphonique avec . cette semaine depuis son domicile au Canada, Geekie a demandé si nous avions recherché Strathclair.

« Vous avez probablement dû zoomer assez loin », a-t-il déclaré. “Il n’y a pas grand-chose là-bas.”

Indépendamment de ce qui est là, nous sommes ravis d’avoir Geekie ici. Il connaît bien l’État de Washington, ayant passé du temps avec les Tri-City Americans de la Ligue de hockey de l’Ouest à Kennewick, Washington. Lorsque cette équipe a affronté les Thunderbirds de Seattle de Kent, Washington, Geekie a pu jeter un coup d’œil à Seattle lors d’une visite.

“Je pensais que c’était vraiment cool, très différent de celui d’où je viens”, a-t-il déclaré.

Geekie faisait partie de l’équipe de championnat de la Ligue américaine de hockey Charlotte Checkers en 2019. Charlotte est une filiale des ligues mineures du Kraken. Et il a joué des parties de deux saisons avec les Hurricanes.

Alors, que pense-t-il de Seattle et du Kraken, et comment Geekie est-il geek ? Continuez à lire pour nos questions-réponses, qui ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté :

Avez-vous entendu parler de . ? Je n’ai pas. J’étais sur Twitter l’autre jour et j’ai vu le profil et j’ai vu qu’il était assez suivi. C’est tout ce que j’en sais. … Ce n’est pas tous les jours que la moitié de votre nom figure dans une technologie mondiale [news site].

Chez ., nous célébrons les geeks. À Seattle, c’est un gros problème d’être un nerd parce que vous pourriez finir par être la personne la plus riche de la planète. Êtes-vous un geek? Je dirais oui, si vous les célébrez, c’est sûr. J’ai grandi en étant appelé non pas parce que j’étais riche, mais pour des raisons évidentes avec mon nom de famille.

Cela arrive-t-il encore? Tu es un assez grand gars. Je dirais que ça arrive encore. Ça me dérangeait plus quand j’avais 13 ans. Je pense que c’est assez drôle maintenant.

Parlez-moi du nom Geekie. Quelle est l’origine ? Je crois que c’est écossais. Je ne sais pas quel pourcentage ou quelque chose comme ça, mais je sais que c’est de là que ça vient au départ.

Y a-t-il beaucoup de Geekies au Manitoba? Eh bien, ils sont tous liés. Mais nous ne sommes pas une tonne. C’est le nom de mon père, donc c’est ma famille, la famille du frère de mon père. Il y a d’autres cousins ​​et parents. je ne connais pas le nombre exact; c’est moins de 10 familles qui portent ce nom, je dirais.

Êtes-vous déjà allé à Seattle? Quand j’ai joué à Seattle au hockey junior, nous y sommes restés quelques jours et nous sommes allés au centre-ville de Seattle et nous étions au Pike Place Market et au Starbucks et à toutes les activités touristiques du centre-ville pendant quelques heures. Je pensais que c’était vraiment cool, très différent de celui d’où je viens. C’était donc une expérience assez cool

La seule chose que je voulais voir était la paroi gingivale. Je pensais que c’était comme la chose la plus cool. Je pense que c’était juste après… l’ont-ils nettoyé ? J’étais déprimé, je n’ai pas pu le voir dans toute son ampleur. Il y avait encore des gens qui y ajoutaient, mais ce n’était pas aussi gros.

Oh, c’est de retour. Agréable. Je vais devoir m’arrêter à nouveau.

Alors dites-moi quand vous avez entendu pour la première fois que Seattle avait une équipe de la LNH et que le nom allait être le Kraken, quelle a été votre réaction ? J’ai bien aimé, honnêtement. Je sais que Seattle est au bord de l’eau, je ne connais rien du Kraken à part la mythologie. Je pensais que le logo était vraiment cool, les couleurs qu’ils ont choisies sont vraiment cool. J’ai presque tout aimé à ce sujet et en faire partie est assez ironique.

Aux meilleurs fans que le sport a à offrir – merci d’avoir fait de cette semaine une semaine que nous n’oublierons jamais. ???? ???? ???? pic.twitter.com/Op4bYf4WUB – Seattle Kraken (@SeattleKraken) 26 juillet 2021

Qu’avez-vous ressenti lorsque Seattle vous a sélectionné pour le repêchage d’extension ? C’est génial. C’est en quelque sorte un nouveau départ pour moi. Je connais des gens, pas nécessairement de la région de Seattle, mais de l’État de Washington. Donc, j’adore Washington et depuis le temps que j’ai passé à Seattle, j’ai pensé que c’était vraiment cool. Donc, pouvoir y être à temps plein sera génial.

Je suis assez jeune et avoir un nouveau départ comme celui-ci et une nouvelle opportunité avec une nouvelle organisation qui essaie de prouver quelque chose, et toute la nouvelle technologie et le personnel dont ils disposent, ce sera une période passionnante.

Vous jouerez dans Climate Pledge Arena, ce qui est un peu une bouchée. Achetez-vous sur Amazon ? Je le fais, je me moque en quelque sorte de l’Amazon Prime de ma tante.

Croûtez toujours votre instinct @pizzahut pic.twitter.com/zGzpbMtAQM – Hurricanes de la Caroline (@Canes) 29 avril 2021

Pouvez-vous me parler de cette citation virale qui a explosé pour vous, quand vous avez dit “Vous ne pouvez pas sortir la pizza de la hutte?” Je n’aurais pas pensé qu’il obtiendrait la traction qu’il a fait. C’était une blague entre moi et quelques gars. Je ne me souviens pas comment ça a commencé ou comment ça s’est passé, c’était assez aléatoire. Ils m’ont juste parié que je ne le dirais pas dans une interview. Je n’ai eu absolument aucun problème à le dire dans une interview parce que je pensais que c’était assez drôle. Je suis sorti de la patinoire après l’entraînement et ça a semblé devenir viral, comme vous l’avez dit. Donc, c’était plutôt cool.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre ? La réponse évidente est mon téléphone. Je veux vous donner une meilleure réponse que cela. … Non. Probablement mon téléphone.

Êtes-vous un gars Android ou iOS? iOS. Je n’ai jamais eu d’Android. Je n’ai entendu que de bonnes choses de la part de toutes les personnes qui en ont, mais je ne pouvais pas imaginer avoir des SMS verts avec tous ceux à qui j’ai parlé.

Mac ou PC ? J’étais au départ Mac. J’aime bien les PC par contre. J’étais assez grand dans les jeux vidéo, donc j’étais grand sur les PC construits sur mesure et tout ça.

Quel est votre jeu vidéo préféré? En ce moment, probablement “MLB”. Tout le temps? “Call of Duty: Black Ops 1.”

Application préférée ? Youtube.

Le meilleur gadget de tous les temps ? J’ai un truc qui s’appelle Oura Ring. C’est un anneau de santé et de bien-être qui suit votre sommeil, votre préparation pour la journée. Je pensais que c’était plutôt bien.

Quelle est votre technologie sportive préférée ? On les appelle lunettes Senaptec. Ce sont comme des lunettes à lumière stroboscopique. Ils clignotent périodiquement sur une minuterie et vous permettent de vous concentrer, de faire travailler davantage vos yeux. La manipulation des bâtons hors glace et la réalisation d’autres exercices de coordination œil-main avec eux aident certainement.

Quel genre de musique aimez-vous? Alternative folk, probablement ? Mon groupe préféré… eh bien, c’est un auteur-compositeur-interprète, il s’appelle Gregory Alan Isakov.

Avez-vous un film préféré ? “Trésor national.” Le premier.

Super-héros ou personnage de science-fiction préféré ? Oh, mon frère adore Marvel. Bon sang. Je ne sais pas. Probablement Iron Man.

Quelque chose que vous attendez avec impatience de la part des fans de Seattle ? Que doivent-ils savoir sur vous en tant que joueur (à part cette interview) pour que vous deveniez un favori des fans ? C’est une question difficile, je ne sais pas si on m’a déjà posé cette question. J’essaie de jouer un match de 200 pieds, aux deux extrémités de la patinoire et je vais certainement faire de mon mieux pour contribuer offensivement. Je sais que les fans de Seattle sont géniaux d’après ce que je sais et ce que j’ai entendu.

