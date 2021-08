Mais il dit à Roglic qu’il part pour la Vuelta

22/08/2021 à 19h30 CEST

Les cartes étaient face visible parce que Enric Mas a enseigné Primoz Roglic sa roue arrière, “la suivre, oui tu peux” semblait lui dire à cinq kilomètres du sommet de Velefique, un rude, sec, chaud et digne d’être parcouru par le Tour s’il n’était pas si loin au sud de l’Espagne et si loin de France.

Suite souligné Roglic, pas avec son doigt, mais avec la puissance de ses jambes, pour l’avertir que ce mois d’août n’est pas satisfait de la phrase qu’il a prononcée au début du Tour. “Je suis ici pour essayer de monter sur le podium à Paris.” Cette année, il remportera la Vuelta. Et, preuve en est, il peut se voir au sommet de Velefique quand il sourit, quand il est heureux, comme s’il était monté confortablement assis dans le siège auto, avec l’air conditionné et sans avoir subi la chaleur d’une colline sans fin. , sans arbre, sans ombre, où l’oxygène manquait et avec des rafales de vent qu’à leur arrivée il semblait qu’il était dans un sauna avec un radiateur sur la tête. “Je n’avais pas autant joui depuis 2018”, a avoué un joyeux Suite. Et en 2018, la Vuelta a terminé en deuxième position. Mais attention, dans des circonstances très différentes de celles actuelles : il a souffert dans la première semaine qu’il a maintenant terminé fort en chêne et deuxième au général. Il s’est amélioré dans la seconde et a retrouvé son joyeux coup de pédale dans les derniers jours pour remporter un jour la grande étape d’Andorre depuis Madrid.

C’était le grand jour de Damiano Caruso, le cycliste qui, avec la deuxième place du Giro, a clairement indiqué qu’il n’était plus grégaire. C’était l’étape où Mikel Landa il a dit adieu à tout exploit au classement général (il a perdu 5,47 minutes). C’est la montée à Velefique dans laquelle il a souffert Egan Bernal montrer qu’il n’est pas aussi fort que lors de sa victoire dans la manche italienne et qu’il lui sera difficile de renverser non seulement Roglic, mais à Suite et même son compatriote de Movistar Superman Lopez, qui hier protégeait admirablement Mas, jusqu’à son attaque, a ensuite tenu bon face aux retardataires et s’est classé troisième au général. Rien à ajouter à une performance aussi brillante.

Et c’est aussi dimanche que Roglic il a eu peur lorsqu’il a levé la tête pour admirer du pied du Velefique le pic du sommet d’Almería, où était installé le but, celui qui “semblait être si loin, avec tant de chaleur et si dur”. A tel point qu’il n’a pas envisagé d’attaquer, mais de résister et peut-être de perdre l’occasion d’atteindre le premier jour de repos avec un peu plus de 28 secondes d’écart sur Mas. Parce que Roglic, le sait et garde le triste souvenir de la Planche des Belles Filles, lorsqu’il a perdu le Tour contre Tadej pogacar Aux portes de Paris, il souffre dès la troisième semaine, se noie face à toute complication et ne réussit que si d’autres résolvent les moments critiques, comme cela s’est produit lors de sa première victoire dans la Vuelta (2019) lorsque Movistar l’a sauvé contre Pogacar car ils gardaient la deuxième place d’Alejandro Valverde. Ou l’année dernière, lorsque Movistar s’est également impliqué dans La Covatilla pour le prendre par flotteur et minimiser l’attaque de Richard Carapaz, le second du général.

C’est pourquoi hier, tactiquement, il lui convenait de passer à l’attaque sachant à nouveau que lorsque les kilomètres décisifs de l’étape arrivent il est sans équipe, contrairement à Movistar, Ineos ou encore Bahreïn avec un Jack Haig qui peut être l’invité surprise de la soirée Vuelta.

Pour cette raison, hier, il n’a pu que marquer Mas, le chasser et résister aux attaques des majorquins. “Je ne pense pas l’avoir eu contre les cordes parce que nous étions tous les deux à plein régime”, a déclaré sincèrement le leader de Movistar. “Je veux juste vivre au jour le jour et voir jusqu’où je vais, c’est-à-dire jusqu’à la victoire finale. Mais Mas ne m’a pas surpris car je savais déjà qu’il était un excellent grimpeur”, a-t-il ajouté. RoglicQue, oui, après avoir neutralisé l’attaque de Mas, il a décidé de rouler avec le majorquin, bien qu’il lui ait finalement donné les relais que le coureur des Baléares avait demandés ; les deux seuls, les deux montrant qu’ils étaient les meilleurs et les plus forts de la Vuelta.

Pourquoi avez-vous demandé un soulagement Suite? Facile. Il savait qu’en l’emmenant au volant, Roglic, beaucoup plus explosif, plus frais dans son sillage, malgré la chaleur, se démarquerait dans les derniers mètres et il ne voulait pas que la photo cède du terrain au cycliste slovène.